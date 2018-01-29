Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса обратились в Генеральную прокуратуру РФ, Росприроднадзор и к Главному санитарному врачу с просьбой провести проверку металлургического комбината "Красный Октябрь" в Волгоградской области на предмет сброса неочищенных сточных вод в реку Волга. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, ранее в ОНФ обратились граждане с жалобой на предприятие, которое сбрасывается в реку «ядовитые» сточные воды. Координатор Центра общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что, по данным активистов ОНФ и местных жителей, металлургический комбинат не оборудован системами фильтрации и водоочистки.

«К сожалению, версия с игнорированием использования очистного оборудования выглядит очень убедительно. Недавно вышел сюжет на одном из федеральных каналов, в котором на видео отчетливо виден дым оранжевого цвета, так называемый «лисий хвост», запечатлен выброс сточных вод прямо в Волгу. Кроме того, нам известно, что предприятие неоднократно подвергалось административным взысканиям в виде штрафов за загрязнение окружающей среды. Однако данные меры не возымели должного эффекта, и активисты сообщают, что выбросы отравляющих веществ с металлургического комбината продолжают поступать как в реку Волга, так и в атмосферу. В связи с вышеперечисленными фактами мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ, в Росприроднадзор и к Главному санитарному врачу с просьбой провести комплексную проверку предприятия на предмет нарушений, связанных с охранной окружающей среды», - отметил представитель ОНФ.

По словам Владимира Гутенева, к большому сожалению, река Волга является одним из наиболее сильно загрязненных водных объектов в России. «Согласно данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году» река Волга и ее притоки являются на протяжении последнего десятилетия наиболее грязными, более того, наряду с такими крупнейшими реками, как Обь и Енисей, Волга потеряла питьевое значение. Главными виновниками неудовлетворительного состояния великой российской реки являются неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды. Для того чтобы переломить ситуацию к лучшему, необходимы не только точечные, но и комплексные меры. В том числе через развитие и внедрение системы автоматизированного контроля, данные из которой в реальном времени можно контролировать. Причем внедрение системы аппаратного контроля будет не лишним не только за на промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятиях, но и на очистных сооружениях полигонов твердых коммунальных отходов», - подчеркнул Гутенев.