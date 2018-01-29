В Волгограде пересмотрят дело тюремного врача

Дело врача колонии ИК-9 Антона Сеимова, приговоренного к трем годам тюрьмы за незаконную доставку сотовых телефонов заключенным, возвращено в районный суд на новое рассмотрение. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято сегодня. В связи с допущенными процессуальными нарушениями приговор бывшему и.о. начальника филиала медчасти отменен, а сам мужчина отпущен под подписку о невыезде. Напомним, 23 октября Тракторозаводский районный суд приговорил Сеимова к трем годам колонии общего режима и 482 тысячам рублей штрафа за получение взятки и превышение должностных полномочий. По данным следствия, в мае прошлого года Сеимов предложил одному из заключенных наладить канал поставки сотовых телефонов в колонию. За каждый пронесенный телефон после продажи ему должны были перечислять по 10 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, он доставил в колонию пять телефонов. За это на банковские карты Сеимова поступило 18 200 рублей. А 30 тысяч он получил после освобождения из колонии своего "бизнес-партнера" - бывшего заключенного.



