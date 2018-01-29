Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов









В Волгоградском регионе успешно реализуется программа повышения финансовой грамотности школьников и малышей. Она началась в 2014 году, а уже с 2015 года в программу вступили сотни учреждений дошкольного образования и школ. Для школьников сейчас занятия проводятся в 234 учебных заведениях. И этим процессом охвачены практически все районы области.

Как отмечают реализаторы программы, востребованность в данных занятиях и заинтересованность участников с каждым годом возрастает. Насколько важно открывать детям этот удивительный мир финансовых знаний, выяснял журналист ИА «Высота 102».





Грамотное преподавание

Предложение педагогам школ давать детям ещё и финансовые знания на начальном этапе вызывало немало вопросов. И, действительно, как без дополнительной подготовки учителю, к примеру, информатики, вдруг начать читать предмет «Финграмотность»? Нередко именно учителя, получающие регулярный доход из бюджета, становятся лакомой «добычей» для различного рода мошенников. Им порой «навязывают» и ненужные финансовые услуги.

Именно поэтому организаторы программы в Волгоградской области, где стартовал пилотный проект, прежде всего обучили свыше 1,5 тысяч педагогов региона по 72-часовой программе. Помимо знаний их вооружили всеми необходимыми методическими материалами и пособиями для эффективной работы с детьми.









Как отмечает Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприятиям программ по повышению финграмотности в Волгоградской области, сегодня наш регион уже делится своими наработками со всеми регионами страны. «Мы накопили разнообразный опыт обучения школьников, собрали огромную «педагогическую копилку», и есть массовый запрос на эти передовые технологии. В минувшем году мы делились своим опытом с реализаторами программы из 40 регионов», - отмечает Ольга Андреева.





Чем раньше, тем лучше

Разработчики программ по финансовой грамотности считают, что, чем раньше объяснить детям, как правильно строить семейный бюджет и дать им начальные знания экономики, тем лучше. Эти курсы носят прикладной характер, ведь школьники уже сегодня могут влиять на формирование семейного бюджета и помочь родителям избежать ошибок при пользовании финансовыми инструментами.

Трудно ли преподавать «финансы» школьникам? Об этом ИА «Высота 102» рассказала Екатерина Арчакова, методист детско-юношеского центра Среднеахтубинского района.













«Преподавать не просто, но интересно. Прежде чем дать детям навыки грамотного финансового поведения, в 2015 году я прошла обучение по программе "Методика преподавания курса "Финансовая грамотность для учреждений системы дополнительного школьного образования Волгоградской области", а затем повысила квалификацию по дополнительной модульной программе. Мы начали работать с детьми в 2015 году, а в 2017-ом стали осваивать новую программу, занятия по которой проводятся уже второй год. В группе – 15 детей в возрасте 11-12 лет.













Учебники и тетради, которые нам предоставили на курсах, понятны ребятам, несмотря на наличие экономических терминов. Занятия проходят очень интересно: в игровой и интеллектуальной формах, в виде рассказа или беседы. Проявляют интерес к этому предмету и родители, мы даже приглашали их на занятия. Обучение ребят продолжается, и уже видно, что основные понятия и взгляды на будущее у них поменялись. А некоторые уже видят себя в дальнейшем банкирами», - рассказала Екатерина.

Так держать!

Опыт Волгоградской области и разработки, размещенные на сайте РЦФГ - fingram34.ru, вызывают очень большой интерес у педагогов, решивших преподавать финграмотность в своих учебных заведениях. И в этом плане волгоградским педагогам очень повезло. Им доступно всё лучшее, что в течение почти 7 лет наработано в регионе. «Мы охотно и совершенно бесплатно предоставим всем желающим необходимые материалы, разработанные талантливыми педагогами Волгоградской области», - сообщила Ольга Андреева. Инициативная же программа повышения финграмотности дошколят и школьников, которая ежегодно до 2022 года будет охватывать порядка 6000 обучающихся – особая гордость региона.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



