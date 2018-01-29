|Здравоохранение
|29.01.2018 13:47
В главной на предстоящем ЧМ-2018 больнице Волгограда открылось новое отделение
Первое в регионе отделение сочетанной травмы, оборудованное по последнему слову техники, открылось в новом корпусе городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. На сегодняшний день там размещено 15 специализированных коек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Подобные отделения существуют в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Эта служба специализируется на оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой. К такой категории относятся, как правило, пострадавшие в ДТП, в результате природных и техногенных катастроф. В отделении сочетанной травмы работают специалисты различного профиля: невролог, нейрохирург, хирург, травматолог и другие узкие специалисты. Это позволяет принять стратегию лечения более оперативно и с учетом рекомендаций узких специалистов.
К открытию также готовится новый диагностический комплекс, строительство которого завешено в конце прошлого года. Отметим, что больница №25 модернизируется впервые за 40 лет, на эти цели было выделено более 1,6 миллиарда рублей — сегодня многопрофильный стационар обновлен практически полностью. На территории клиники построена вертолетная площадка — в прошлом году регион первым в стране получил санитарный вертолет по федеральной программе, за время работы вертолет доставил порядка 200 пациентов в тяжелом состоянии. Напомним, модернизация городской клинической больницы №25 является одним из планов программы подготовки города-героя к ЧМ-2018.
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В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
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Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Расследования
|29.01.2018 15:23
Дело врача колонии ИК-9 Антона Сеимова, приговоренного к трем годам тюрьмы за незаконную доставку сотовых телефонов заключенным, возвращено в районный суд на новое рассмотрение. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято сегодня. В связи с допущенными процессуальными нарушениями приговор бывшему и.о. начальника филиала медчасти отменен, а сам мужчина отпущен под подписку о невыезде. Напомним, 23 октября Тракторозаводский районный суд приговорил Сеимова к трем годам колонии общего режима и 482 тысячам рублей штрафа за получение взятки и превышение должностных полномочий. По данным следствия, в мае прошлого года Сеимов предложил одному из заключенных наладить канал поставки...
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|Телеком
|29.01.2018 15:04
За прошедший год 250 организаций ЮФО и СКФО стали пользователями бизнес-услуги «Ростелекома» «Управляемый Wi-Fi», которая позволяет организовать зоны беспроводного доступа в сеть для сотрудников и гостей офиса, центра обслуживания, отеля, ресторана и других объектов. «Управляемый Wi-Fi» – это решение для организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Услуга включает возможности управления настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной web-страницы, размещения рекламной информации. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома», согласно исследованию компании, около 30% посетителей офисов компаний и других общественных мест спрашивают о наличии гостевого Wi-Fi. При этом сейчас...
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|Экономика
|29.01.2018 14:11
В Волгограде сформирован и утвержден перечень объектов реконструкции дорожного фонда на 2018 год. Общая протяженность дорог, обновляемых в рамках приоритетной федеральной программы «Безопасные и комфортные дороги», составит 58,5 километров, всего будут отремонтированы 54 дорожных объектов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города-героя. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено свыше 1 миллиарда рублей. Завершив восстановление трех- и четырехполосных трасс, дорожники переходят к приведению в порядок двухполосных дорог. Список содержит 54 объекта улично-дорожной сети во всех районах областного центра, включая второстепенные дороги и внутрирайонные проезды, которые из-за десятилетий нерационального хозяйствования пришли в неудовлетворительное состояние. В частности, в этом...
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|Общество
|29.01.2018 13:11
Пассажиры скоростных трамваев Волгограда были приятно удивлены объявлениями на остановках, которые территориально «привязаны» к мероприятиям, связанным с ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, на остановке станции «Комсомольская» по громкоговорителю диктор объявляет о том, что с этой станции жители Волгограда и гости смогут пройти на Центральную набережную Волгограда, где во время ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков FIFA 2018. Это место станет лучшим в городе после стадиона для просмотра всех матчей мундиаля. Второе объявление пассажирам предлагают на остановке «Центральный стадион». Диктор рассказывает о стадионе «Волгоград-Арена» на 45 тыс. мест, где пройдут четыре матча группового этапа ЧМ по футболу и называет даты...
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|Общество
|29.01.2018 12:57
Не стало Александра Ивановича Половинкина, бывшего ректора Волгоградского техуниверситета, доктора технических наук, профессора, одного из создателей Царицынского православного университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, прощание состоится 31 января в 15.00 в высотном корпусе технического университета, а 1 февраля в 12.00 пройдет панихида в Казанском кафедральном соборе. Александр Иванович Половинкин работал ректором Волгоградского политехнического института с 1983-го по 1988-й годы. Именно по его инициативе был создан мощный вычислительный центр, началось широкое применение персональных компьютеров...
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|Выборы
|29.01.2018 12:09 (Обновлено: 29.01.2018 12:31)
С 15 февраля члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирные и подомовые обходы избирателей Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в избиркоме региона. Такая практика вводится впервые и призвана повысить уровень информированности населения о предстоящих выборах президента России, а также определенных новшествах. В частности, «изюминкой» нынешней кампании является новый порядок голосования не по месту регистрации. Напомним, в прошлом году практику голосования по открепительным удостоверениям, которую глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала крепостным избирательным правом, отменили. Теперь для получения возможности проголосовать по месту своего фактического пребывания не нужно ехать за открепительным талоном в свою «родную» избирательную комиссию по...
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|Общество
|29.01.2018 11:53
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал местного безработного жителя виновным в пропаганде и публичном демонстрировании фашисткой символики. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление райсуда, мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. По материалам дела, он разместил на своей странице в социальной сети изображение нацистской символики, а именно фашистской свастики в белом круге на красном фоне, что соответствует нацистскому флагу Германии времен Третьего рейха. Данная публикация, по решению суда, является нарушением требований федерального закона "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также закона "Об экстремистской деятельности". Мужчина на суде свою...
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|Культура
|29.01.2018 11:53
Исполнилась давняя мечта известного волгоградского коллекционера Анатолия Рябеца: в канун 75-летия победы под Сталинградом вышла в свет его книга «Живут мгновения», в которой представлены описания и снимки свыше 200 медалей. Награды коллекционер собирал более 60 лет и они, по его словам, стали неотъемлемой частью его жизни. Редакция ИА «Высота 102» рассказывала об этом удивительном человеке и его экспонатах, о которых многие коллекционеры могут только мечтать. Более 40 из экспонатов посвящены битве на Волге и каждый из них хранит историю...
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|Расследования
|29.01.2018 11:41
Заместителя директора колледжа в Камышине поймали на мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По данным следствия, весной прошлого года мужчина сделал шесть фиктивных свидетельств о получении профессии тракторист-машинист. В то же время известно, что эти “трактористы”в колледже не учились и экзамены также не сдавали. За "виртуальное" обучение они заплатили замдиректора учебного заведения 75 тысяч рублей, из которых он только 30 тысяч передал в кассу. Незаконную деятельность пресекли оперативные сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Камышина совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Свою...
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|Астрахань
|29.01.2018 11:39
В Астрахани на замерзшем ерике Казачий нашли тело новорожденного ребенка без нижних конечностей: его обглодали собаки. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Следственным отделом по Ленинскому району СУ СК проводится проверка по факту обнаружения трупа малыша. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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|Расследования
|29.01.2018 11:32
Уголовное дело в отношении троих обвиняемых во взрыве газа на проспекте Университетский передано в суд
Уголовное дело в отношении троих обвиняемых во взрыве газа, из-за которого погибли четыре человека и обрушилась часть дома по адресу проспект Университетский 60, передано в Советский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой. Напомним, по данным следствия, хозяева киоска, стоящего рядом с домом, хотели подключить его к системе водоснабжения. 16 мая минувшего года при проведении земляных работ была повреждена газовая труба Тогда вызвали аварийно-спасательную бригаду АО «Волгоградгоргаз». Газ на участке был отключен. Но во время восстановительных работ произошел взрыв бытового газа. Из-за этого обрушился подъезд в жилом доме....
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|Расследования
|29.01.2018 11:28
Пятьдесят три участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального, которая состоялась накануне, доставили в суд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 12 из них были несовершеннолетними. Уже составлено два протокола на двух организаторов - Романа Зайцева и Анастасию Андрееву - по ч.1 ст. 20.2 КОАП РФ. Судом им назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Также составлены 34 протокола в отношении участников акции по ч.5 ст. 20.2, 15 из них уже рассмотрены, вынесены судом решения о штрафе в 10 тысяч рублей. Кроме того, оформлены 7 протоколов...
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|Общество
|29.01.2018 11:26
Стоимость комплекса горячего питания и охват им детей в Волгограде до сих пор остаются одними из самых низких среди регионов РФ. По официальным данным стоимость горячих завтраков в школах Волгограда составляет 35 рублей (Санкт-Петербург – 160!), при этом пользуются этой услугой лишь 17% школьников. В то же время в Тольятти горячий завтрак стоит целых 63 рубля, и охват таким видом горячего питания составляет практически 100%. После критики Уполномоченного по правам детей при Президенте РФ Анны Кузнецовой, которая отметила низкий уровень стоимости в образовательных учреждениях, в частности, в Волгограде, операторы питания предпринимают шаги к модернизации системы школьного питания. Она должна...
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|Общество
|29.01.2018 10:52
Волгоградцы, которые пользуются вспомогательным маршрутом №5 «Речпорт-Родниковая долина» возмущены отсутствием валидаторов в автобусах. Как рассказали ИА «Высота 102» жители микрорайона, из-за этого пассажиры не могут воспользоваться транспортной картой «Волна» и вынуждены оплачивать проезд наличными. По словам одного волгоградца, однажды его сына-школьника водитель едва не высадил потому, что у того на не было наличных денег. «Власти вовсю рекламируют карту «Волна», и мы приобрели ее для нашего ребенка, но оказалось, что воспользоваться ею он не может», - рассказал мужчина. – Ладно, в автобусе нет кондуктора, но почему нет оборудования, которое есть на всех остальных автобусных маршрутах?». Между тем, в автобусном предприятии, которое...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 10:36
В преддверии 75-летия победы советских войск под Сталинградом в редакции ИА «Высота 102» решили полистать Энциклопедию Сталинградской битвы. Монументальное издание - результат огромного труда коллектива ученых под руководством участника сражения Максима Матвеевича Загорулько. Одна из страниц истории города - героя связана с тем, как было организовано продовольственное снабжение жителей Сталинграда во время войны. Карточная система, эвакуированные и спекулянты Осенью 1941 года в Сталинграде, как и по всей стране, была введена карточная система распределения хлеба, сахара, мяса, жиров, кондитерских и макаронных изделий. Сотрудники предприятий ВПК и важных строек получали 800 г хлеба...
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29 января 15:23
29 января 14:11
29 января 13:47
В главной на предстоящем ЧМ-2018 больнице Волгограда открылось новое отделение 20
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29 января 12:57
29 января 11:53
29 января 11:39
29 января 11:32
29 января 11:28
29 января 10:36
Здравоохранение
29 января 13:47
В главной на предстоящем ЧМ-2018 больнице Волгограда открылось новое отделение 20
19 января 18:08
9 января 15:27
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30 декабря 18:47
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