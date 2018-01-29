



Первое в регионе отделение сочетанной травмы, оборудованное по последнему слову техники, открылось в новом корпусе городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. На сегодняшний день там размещено 15 специализированных коек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Подобные отделения существуют в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Эта служба специализируется на оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой. К такой категории относятся, как правило, пострадавшие в ДТП, в результате природных и техногенных катастроф. В отделении сочетанной травмы работают специалисты различного профиля: невролог, нейрохирург, хирург, травматолог и другие узкие специалисты. Это позволяет принять стратегию лечения более оперативно и с учетом рекомендаций узких специалистов.









К открытию также готовится новый диагностический комплекс, строительство которого завешено в конце прошлого года. Отметим, что больница №25 модернизируется впервые за 40 лет, на эти цели было выделено более 1,6 миллиарда рублей — сегодня многопрофильный стационар обновлен практически полностью. На территории клиники построена вертолетная площадка — в прошлом году регион первым в стране получил санитарный вертолет по федеральной программе, за время работы вертолет доставил порядка 200 пациентов в тяжелом состоянии. Напомним, модернизация городской клинической больницы №25 является одним из планов программы подготовки города-героя к ЧМ-2018.







