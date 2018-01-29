В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром Половинкиным

Не стало Александра Ивановича Половинкина, бывшего ректора Волгоградского техуниверситета, доктора технических наук, профессора, одного из создателей Царицынского православного университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, прощание состоится 31 января в 15.00 в высотном корпусе технического университета, а 1 февраля в 12.00 пройдет панихида в Казанском кафедральном соборе.

Александр Иванович Половинкин работал ректором Волгоградского политехнического института с 1983-го по 1988-й годы. Именно по его инициативе был создан мощный вычислительный центр, началось широкое применение персональных компьютеров на кафедрах, была создана проблемная научно-исследовательская лаборатория по новому направлению – автоматизации поискового конструирования и открыта специальность, связанная с системами автоматизированного проектирования. Политех стал инициатором целевой интенсивной подготовки специалистов, которая была поддержана минвузом РСФСР и нашла широкое распространение в других вузах России. Расширялись связи с Академией наук СССР.

Ученым А.И. Половинкиным получены новые результаты в двух научных направлениях: по применению вычислительной техники в инженерном творчестве - это направление впоследствии назвали автоматизацией поискового конструирования и по разработке и обоснованию закономерностей строения и развития техники на естественнонаучном уровне. Под его руководством и при участии впервые был составлен энциклопедический словарь «Техническое творчество: теория, методология, практика», который был позже переиздан в Японии и США. Учениками и сподвижниками Александра Ивановича были защищены кандидатские и докторские диссертации. По итогам научной и учебной работы А. И. Половинкиным издано 16 монографий и учебных пособий, более 100 научных статей. За многочисленные заслуги в научной деятельности и в области образования Александр Иванович Половинкин удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования», орденами «Знак почета» и Сергия Радонежского.

Александр Иванович всегда проявлял глубокий интерес к проблеме нравственного воспитания студентов, – рассказывают педагоги ВолгГТУ. В 1993 г. вместе с архиепископом Волгоградским и Камышинским Германом они создали Царицынский православный университет, в котором до последнего дня Александр Иванович работал профессором и первым проректором. С 1999 года Половинкин являлся священником Русской Православной Церкви и настоятелем храма Рождества Христова Волгоградской епархии.

Своим неутомимым трудом Александр Иванович оставил о себе добрую и светлую память, - подчеркнули в вузе. Ему было 80 лет.