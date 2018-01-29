Глава ВТБ встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин встретился 23 января 2018 года с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Гейдаром Алиевым.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в ходе встречи была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в развитии сотрудничества в финансовой сфере. Андрей Костин рассказал главе Азербайджана о планах по увеличению капитала ВТБ (Азербайджан) на сумму 265 млн манат в 1 квартале этого года.

Также стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в экономику республики, в частности, участие ВТБ в организации заимствований страны на международных финансовых рынках.