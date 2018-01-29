В Волгограде ЧМ-2018 «переместился» в скоростные трамваи

Пассажиры скоростных трамваев Волгограда были приятно удивлены объявлениями на остановках, которые территориально «привязаны» к мероприятиям, связанным с ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, на остановке станции «Комсомольская» по громкоговорителю диктор объявляет о том, что с этой станции жители Волгограда и гости смогут пройти на Центральную набережную Волгограда, где во время ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков FIFA 2018. Это место станет лучшим в городе после стадиона для просмотра всех матчей мундиаля.

Второе объявление пассажирам предлагают на остановке «Центральный стадион». Диктор рассказывает о стадионе «Волгоград-Арена» на 45 тыс. мест, где пройдут четыре матча группового этапа ЧМ по футболу и называет даты проведения: 18 июня, 22 июня, 25 июня, 28 июня.

Как пояснили информагентству водители трамваев, такими автоинформаторами снабжены не все трамваи, но те волгоградцы, которые слышали объявления, признавались, что новшество им очень понравилось. К слову, о том, что чемпионат мира не за горами, можно судить и по аудиосообщениям на железнодорожном вокзале Волгоград-1. Теперь сведения о прибытии и убытии поездов, а также другая информация дублируются на английском языке.



