



Стоимость комплекса горячего питания и охват им детей в Волгограде до сих пор остаются одними из самых низких среди регионов РФ. По официальным данным стоимость горячих завтраков в школах Волгограда составляет 35 рублей (Санкт-Петербург – 160!), при этом пользуются этой услугой лишь 17% школьников. В то же время в Тольятти горячий завтрак стоит целых 63 рубля, и охват таким видом горячего питания составляет практически 100%.

После критики Уполномоченного по правам детей при Президенте РФ Анны Кузнецовой, которая отметила низкий уровень стоимости в образовательных учреждениях, в частности, в Волгограде, операторы питания предпринимают шаги к модернизации системы школьного питания. Она должна стать удобной, надежной и в тоже время такой, чтобы блюда в школьных столовых не только сохраняли сбалансированность и свои основные качества, но и были разнообразными, а главное – нравились детям.

«В Волгограде больше, чем в половине школ уже введены в меню полезные и вкусные новинки, – сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения». – Ориентировочно за 50 рублей ребёнок может сделать выбор и взять себе блюда, которых раньше не было в перечне: чахохбили, тефтели «ежики», кнели из кур, зразы из говядины и другое».

При этом именно родителям приходиться решать, что делать: доплачивать, чтобы сын или дочка с удовольствием могли поесть полноценный горячий комплекс, выбрав блюдо на свой вкус, или оставить ребенка с исключительно невкусной едой, но на минимально предусмотренную сумму. По мнению специалистов МОО ПСПиОН, большинство волгоградцев ориентируются все-таки на желания ребенка и готовы доплачивать порядка 15 рублей за разнообразие блюд.

Отметим, немалую роль в стоимости, качестве и сбалансированности блюд играет инфляция. «Значительный рост цен на продукты питания в нашем городе за последние два года при неизменной стоимости питания школьников может привести к вынужденному снижению качества приобретаемых продуктов – то есть несоблюдению норм СанПиН», – опасаются общественники.

Отсюда недостаточное наполнение рациона, недополучение детьми свежих овощей, фруктов, молочных и кисломолочных продуктов, соков и витаминизированных напитков.

«На наш взгляд избежать ухудшения его качества, а также разнообразить рацион позволила бы индексация стоимости питания детей в школах, – предлагают специалисты межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения». – Мы понимаем, что возможности бюджета не безграничны, да и средства из него изначально рассчитывались как дотация. Но родители готовы добавлять незначительную часть денег на более разнообразные и интересные блюда по выбору ребенка. Им сегодня просто необходимо дать такую официальную возможность».



