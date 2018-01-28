В Астрахани на ерике нашли тело новорожденного без ног

Волгоградцы, которые пользуются вспомогательным маршрутом №5 «Речпорт-Родниковая долина» возмущены отсутствием валидаторов в автобусах. Как рассказали ИА «Высота 102» жители микрорайона, из-за этого пассажиры не могут воспользоваться транспортной картой «Волна» и вынуждены оплачивать проезд наличными. По словам одного волгоградца, однажды его сына-школьника водитель едва не высадил потому, что у того на не было наличных денег. «Власти вовсю рекламируют карту «Волна», и мы приобрели ее для нашего ребенка, но оказалось, что воспользоваться ею он не может», - рассказал мужчина. – Ладно, в автобусе нет кондуктора, но почему нет оборудования, которое есть на всех остальных автобусных маршрутах?». Между тем, в автобусном предприятии, которое...

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