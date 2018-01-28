



Пятьдесят три участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального, которая состоялась накануне, доставили в суд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 12 из них были несовершеннолетними. Уже составлено два протокола на двух организаторов - Романа Зайцева и Анастасию Андрееву - по ч.1 ст. 20.2 КОАП РФ. Судом им назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Также составлены 34 протокола в отношении участников акции по ч.5 ст. 20.2, 15 из них уже рассмотрены, вынесены судом решения о штрафе в 10 тысяч рублей. Кроме того, оформлены 7 протоколов на несовершеннолетних участников акции. Родители трех детей привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 административного кодекса, которая предусматривает ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей – штраф от 100 до 500 рублей. В ГУ МВД по Волгоградской области подчеркнули, что и впредь будут пресекать попытки участия в несанкционированных акциях. По сведениям информагентства, в суде продолжили рассмотрение аналогичных дел. По последней информации, Центральный районный суд вынес решения по 22 протоколам, рассмотрение дел по шести отложено на различные даты.

Напомним, накануне в Волгограде сторонники Алексея Навального попытались провести так называемую «забастовку избирателей», начав шествие со сквера имени Симбирцева, тогда как соответствующего разрешения в администрации города они не получили. При этом ранее организаторам был предложен другое место проведения акции – на площади Металлургов, однако от данного варианта они отказались. Полиция в результате провела задержания.