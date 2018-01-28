Уголовное дело в отношении троих обвиняемых во взрыве газа, из-за которого погибли четыре человека и обрушилась часть дома по адресу проспект Университетский 60, передано в Советский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой. Напомним, по данным следствия, хозяева киоска, стоящего рядом с домом, хотели подключить его к системе водоснабжения. 16 мая минувшего года при проведении земляных работ была повреждена газовая труба

Тогда вызвали аварийно-спасательную бригаду АО «Волгоградгоргаз». Газ на участке был отключен. Но во время восстановительных работ произошел взрыв бытового газа. Из-за этого обрушился подъезд в жилом доме. Как выяснили эксперты, эпицентр взрыва находился в подвале. Туда газ проник по полостям неиспользуемых коммуникаций и затем воспламенился. При разборе завалов были найдены тела троих женщин 86, 72 и 27 лет. В тот же день в больнице от полученных скончался 35-летний работник ремонтной бригады.

Теперь 39-летнему хозяину торговой точки Юрославу Бабаяну, его отцу Юрию Бабаяну и нанятому рабочему Владимиру Лексункину предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК РФ по Волгоградской области.



