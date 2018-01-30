







Житель Волгограда подготовил иск к "Клинике Академическая", в которой, как он считает, его 7-летнему сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили ребенка от несуществующего заболевания. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, руководство частного медицинского центра отказалось урегулировать конфликт в досудебном порядке и признавать свои ошибки. По словам адвоката, в выходной день 2 декабря ее доверитель был вынужден обратиться в ближайшую частную клинику для оказания медицинской помощи сыну. Мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на пораженные участки тела жидким азотом. Для ребенка эта дорогостоящая процедура оказалась очень болезненной - высыпания при "прижигании" лопались, но мальчик под присмотром отца мужественно терпел лечение, которое ему назначила врач. Однако оно не помогло: через несколько часов высыпаний на коже ребенка стало еще больше, а зуд только усиливался. В ГУЗ "Детская поликлиника №6", куда привели мальчика после выходных, родителям сообщили, что их сын заболел ветряной оспой. Через несколько дней ветрянка проявилась у младшей дочери, а затем и у старшего сына. В "Клинике Академическая", куда родители ребенка направили свою претензию, урегулировать в досудебном порядке конфликтную ситуацию не стали. "Остается только догадываться, по какой причине ребенку был поставлен неверный диагноз: намеренно или из-за невнимательности и халатности", - недоумевает адвокат. При ветряной оспе процедура криодеструкции категорически противопоказана: высыпания обрабатывают не жидким азотом, которое в данной клинике стоит 650 рублей за одно "прижигание", а слабым раствором марганца или зеленкой. Родители мальчика считают, что в данной клинике была нарушена главная заповедь врача - "не навреди". Из-за неправильного диагноза и лечения мальчику были причинены физические и психологические страдания, а после "прижиганий" остались рубцы на теле. Заявители просят суд взыскать с клиники деньги за некачественно оказанную услугу, компенсировать моральный вред, а также наложить штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.

В "Клинике Академическая" считают, что вывод о том, какой диагноз был поставлен - правильный или ошибочный, должны делать эксперты. В самом учреждении убеждены, что лечили мальчика верно. "На момент обращения в клинику ребенку был поставлен правильный диагноз. В этом уверена врач-дерматовенеролог, которая проводила его осмотр", - сказала юрист "Клиники Академическая" Вера Козаредова. По ее словам, ветрянку у ребенка обнаружили только через несколько дней, что, с ее слов, не исключает наличие и первого заболевания. В клинике подтвердили информацию о том, что попытки урегулировать конфликтную ситуацию ни к чему не привели. Семье в качестве компенсации предложили помощь в дальнейшем лечении ребенка и других членов семьи, но согласия не получили. "Высота 102" будет следить за развитием событий.