Члены избиркомов готовятся к поквартирным обходам жителей Волгоградской области





С 15 февраля члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирные и подомовые обходы избирателей Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в избиркоме региона. Такая практика вводится впервые и призвана повысить уровень информированности населения о предстоящих выборах президента России, а также определенных новшествах. В частности, «изюминкой» нынешней кампании является новый порядок голосования не по месту регистрации. Напомним, в прошлом году практику голосования по открепительным удостоверениям, которую глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала крепостным избирательным правом, отменили. Теперь для получения возможности проголосовать по месту своего фактического пребывания не нужно ехать за открепительным талоном в свою «родную» избирательную комиссию по прописке. Достаточно обратиться, начиная с 31 января и заканчивая 12 марта, в любой ТИК, МФЦ или даже зайти на портал «Государственные услуги» для подачи соответствующего заявления. Во всех участковых комиссиях с подобными обращениями граждан ожидают с 25 февраля по 12 марта.

Для того, чтобы члены участковых комиссий успели провести обстоятельные беседы с электоратом, срок работы УИКов в преддверии выборов увеличен до одного месяца. Представителей УИКов, которые в последний месяц перед днем голосования будут работать в режиме «от двери к двери», оснастят информационными материалами для раздачи избирателям. Такой механизм плотного взаимодействия избиркомов с населением, как полагают в ИКВО, поможет также уточнить списки голосующих.

С начала февраля нарастит темпы работы по информированию граждан и сам избирком Волгоградской области. О предстоящем дне голосования будут оповещать многочисленные плакаты, телевизионные и радийные ролики. Так, в Волгограде планируется разместить 240 баннеров размером 3мх6м. По референдуму активная фаза оповещения избирателей региона стартует чуть позже – с 10 февраля.









Из новшеств, которыми отличатся предстоящие выборы, можно выделить также установку камер видеонаблюдения во всех 46 территориальных комиссиях. Что касается участков для голосования, то камерами оснастят самые «многолюдные» пункты, то есть те, к которым прикреплено наибольшее количество избирателей. В итоге, как прогнозируют в облизбиркоме, почти 80% избирателей региона смогут проголосовать на тех участках, видеотрансляцию с которых можно будет увидеть в интернете. Примечательно, что срок хранения этих записей, по решению ЦИК, будет увеличен с трех месяцев до одного года. В случае поступления жалоб на ход голосования или подсчет бюллетеней эти материалы могут быть запрошены в «Ростелекоме».



