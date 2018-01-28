Жители Волгограда требуют оснастить валидатором автобусный маршрут

Волгоградцы, которые пользуются вспомогательным маршрутом №5 «Речпорт-Родниковая долина» возмущены отсутствием валидаторов в автобусах. Как рассказали ИА «Высота 102» жители микрорайона, из-за этого пассажиры не могут воспользоваться транспортной картой «Волна» и вынуждены оплачивать проезд наличными. По словам одного волгоградца, однажды его сына-школьника водитель едва не высадил потому, что у того на не было наличных денег. «Власти вовсю рекламируют карту «Волна», и мы приобрели ее для нашего ребенка, но оказалось, что воспользоваться ею он не может», - рассказал мужчина. – Ладно, в автобусе нет кондуктора, но почему нет оборудования, которое есть на всех остальных автобусных маршрутах?». Между тем, в автобусном предприятии, которое обслуживает маршрут, признали отсутствие валидаторов в «ПАЗах». Однако затруднились ответить, по какой причине их нет в салонах и говорит ли это о дефиците приборов для оплаты проезда. Между тем, по информации «Высоты 102», маршрут №5 – единственный, где есть такая проблема.

К слову, а вот на новом направлении, которое открыли для жителей Родниковой долины, будет работать только наличная система оплаты проезда. Речь идет о новой маршрутке №29, соединившей густонаселенный микрорайон и ул. Танеева. На это направление вышли 30 современных микроавтобусов с интервалом движения 7-8 минут. Запуск маршрута, пояснили в администрации города, позволит также значительно повысить транспортную доступность жилых кварталов по ул. Кирова и пос. Бекетовка в Кировском районе и пос. Керамический в заканальной части Красноармейского района.



