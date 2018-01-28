Исполнилась давняя мечта известного волгоградского коллекционера Анатолия Рябеца: в канун 75-летия победы под Сталинградом вышла в свет его книга «Живут мгновения», в которой представлены описания и снимки свыше 200 медалей. Награды коллекционер собирал более 60 лет и они, по его словам, стали неотъемлемой частью его жизни. Редакция ИА «Высота 102» рассказывала об этом удивительном человеке и его экспонатах, о которых многие коллекционеры могут только мечтать.

Более 40 из экспонатов посвящены битве на Волге и каждый из них хранит историю Сталинградской битвы, а значит, историю великой страны, ее великого подвига. Медаль «Сталинград 1941-1943», отчеканенная Московским монетным двором, напоминает о возмездии, настигшем фашистов в Сталинграде, мельница, Дом Павлова, Зал воинской славы на Мамаевом кургане - о великом сражении на Волге.

В книге представлены рассказы о медалях, посвященных истории нашего города, предприятиям и учебным заведениям, разделы под названием «Юность, спорт, комсомол», «Встречи», «Знаменитые люди», описания монет.

"Это очень важно – чтобы потомки всегда помнили, знали о советском, русском солдате-освободителе, который водрузил Красное знамя Победы над Рейхстагом", - говорит он. Книга издана за счет АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», которому конструктор отдал многие годы своей жизни.









