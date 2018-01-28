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Культура
 29.01.2018 11:53

Уникальная коллекция медалей запечатлела мгновения жизни Царицына-Сталинграда-Волгограда


Исполнилась давняя мечта  известного волгоградского коллекционера Анатолия Рябеца: в канун 75-летия победы под Сталинградом вышла в свет его книга «Живут мгновения», в которой представлены описания и снимки свыше 200  медалей. Награды коллекционер собирал более 60 лет и они, по его словам, стали неотъемлемой частью его жизни. Редакция ИА «Высота 102» рассказывала об этом удивительном человеке  и его экспонатах, о которых многие коллекционеры могут только мечтать. 
Более  40  из экспонатов  посвящены битве на Волге и каждый из них хранит историю Сталинградской битвы, а значит, историю великой страны, ее великого подвига. Медаль «Сталинград 1941-1943», отчеканенная Московским монетным двором, напоминает о возмездии, настигшем фашистов в Сталинграде, мельница, Дом Павлова, Зал воинской славы на Мамаевом кургане - о великом сражении на Волге.  
В книге представлены рассказы о медалях, посвященных истории нашего города, предприятиям и учебным заведениям, разделы под названием «Юность, спорт, комсомол», «Встречи», «Знаменитые люди», описания монет. 
"Это очень важно – чтобы потомки всегда помнили, знали о советском, русском солдате-освободителе, который водрузил Красное знамя Победы над Рейхстагом", - говорит он. Книга издана за счет АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», которому  конструктор отдал многие годы своей жизни. 



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Выборы 29.01.2018 12:09 (Обновлено: 29.01.2018 12:31)

Члены избиркомов готовятся к поквартирным обходам жителей Волгоградской области С 15 февраля члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирные и подомовые обходы избирателей Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в избиркоме региона. Такая практика вводится впервые и призвана повысить уровень информированности населения о предстоящих выборах президента России, а также определенных новшествах. В частности, «изюминкой» нынешней кампании является новый порядок голосования не по месту регистрации. Напомним, в прошлом году практику голосования по открепительным удостоверениям, которую глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала крепостным избирательным правом, отменили.  Теперь для получения возможности проголосовать по месту своего фактического пребывания не нужно ехать за открепительным талоном в свою «родную» избирательную комиссию по...
Прочитана: 1564 раз
Общество 29.01.2018 11:53

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал местного безработного жителя виновным в пропаганде и публичном демонстрировании фашисткой символики. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление райсуда, мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. По материалам дела, он разместил на своей странице в социальной сети изображение нацистской символики, а именно фашистской свастики в белом круге на красном фоне, что соответствует нацистскому флагу Германии времен Третьего рейха. Данная публикация, по решению суда, является нарушением требований федерального закона "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также закона "Об экстремистской деятельности". Мужчина на суде свою...
Прочитана: 469 раз
Расследования 29.01.2018 11:41

Заместителя директора колледжа в Камышине поймали на мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По данным  следствия, весной прошлого года мужчина сделал шесть фиктивных свидетельств о получении профессии тракторист-машинист. В то же время известно, что эти “трактористы”в колледже не учились и экзамены также не сдавали. За "виртуальное" обучение они   заплатили замдиректора учебного заведения  75 тысяч рублей, из которых он только  30 тысяч передал в кассу. Незаконную деятельность пресекли оперативные сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Камышина совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Свою...
Прочитана: 595 раз
Астрахань 29.01.2018 11:39

В Астрахани на замерзшем ерике Казачий нашли тело новорожденного ребенка без нижних конечностей: его обглодали собаки. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Следственным отделом по Ленинскому району СУ СК проводится проверка по факту обнаружения трупа малыша. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прочитана: 626 раз
Расследования 29.01.2018 11:32

Уголовное дело в отношении троих обвиняемых во взрыве газа, из-за которого погибли четыре человека и обрушилась часть дома по адресу проспект Университетский 60, передано в Советский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой. Напомним, по данным следствия, хозяева киоска, стоящего рядом с домом, хотели подключить его к системе водоснабжения. 16 мая минувшего года при проведении земляных работ была повреждена газовая труба Тогда вызвали аварийно-спасательную бригаду АО «Волгоградгоргаз». Газ на участке был отключен. Но во время восстановительных работ произошел взрыв бытового газа. Из-за этого обрушился подъезд в жилом доме....
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Расследования 29.01.2018 11:28

В Волгограде за участие троих детей в несанкционированной акции Навального ответили родители Пятьдесят три участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального, которая состоялась накануне, доставили в суд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 12 из них были несовершеннолетними. Уже составлено два протокола на двух организаторов - Романа Зайцева и Анастасию Андрееву - по ч.1 ст. 20.2 КОАП РФ. Судом им назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Также составлены 34 протокола в отношении участников акции по ч.5 ст. 20.2, 15 из них уже рассмотрены, вынесены судом решения о штрафе в 10 тысяч рублей. Кроме того, оформлены 7 протоколов...
Прочитана: 2474 раз
Общество 29.01.2018 11:26

Волгоград входит в Топ-10 российских городов по скудности школьных обедов Стоимость комплекса горячего питания и охват им детей в Волгограде до сих пор остаются одними из самых низких среди регионов РФ. По официальным данным стоимость горячих завтраков в школах Волгограда составляет 35 рублей (Санкт-Петербург – 160!), при этом пользуются этой услугой лишь 17% школьников. В то же время в Тольятти горячий завтрак стоит целых 63 рубля, и охват таким видом горячего питания составляет практически 100%.  После критики Уполномоченного по правам детей при Президенте РФ Анны Кузнецовой, которая отметила низкий уровень стоимости в образовательных учреждениях, в частности, в Волгограде,  операторы питания предпринимают шаги к модернизации системы школьного питания. Она должна...
Прочитана: 444 раз
Общество 29.01.2018 10:52

Волгоградцы, которые пользуются вспомогательным  маршрутом №5 «Речпорт-Родниковая долина» возмущены отсутствием валидаторов в автобусах. Как рассказали ИА «Высота 102» жители микрорайона, из-за этого пассажиры не могут воспользоваться транспортной картой «Волна» и вынуждены оплачивать проезд наличными. По словам одного волгоградца, однажды его сына-школьника водитель едва не высадил потому, что у того на не было наличных денег. «Власти вовсю рекламируют карту «Волна», и мы приобрели ее для нашего ребенка, но оказалось, что воспользоваться ею он не может», - рассказал мужчина. – Ладно, в автобусе нет кондуктора, но почему нет оборудования, которое есть на всех остальных автобусных маршрутах?». Между тем, в автобусном предприятии, которое...
Прочитана: 1292 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2018 10:36

Страницы истории Сталинградской битвы: в пойме реки Царицы под бомбежками пекли хлеб В преддверии 75-летия победы советских войск под Сталинградом в редакции ИА «Высота 102» решили полистать Энциклопедию Сталинградской битвы. Монументальное издание - результат огромного труда коллектива ученых под руководством участника сражения Максима Матвеевича Загорулько. Одна из страниц истории города - героя связана с тем, как было организовано продовольственное снабжение жителей Сталинграда во время войны. Карточная система, эвакуированные и спекулянты Осенью 1941 года в Сталинграде, как и по всей стране, была введена карточная система распределения хлеба, сахара, мяса, жиров, кондитерских и макаронных изделий. Сотрудники предприятий ВПК и важных строек получали 800 г хлеба...
Прочитана: 1385 раз
Происшествия 29.01.2018 09:31

Браконьерскую артель из Волгограда и Волжского поймали на берегу Волги Группу браконьеров, промышлявших незаконным ловом рыбы, задержали на берегу Волги. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Девятерых жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 33 до 65 лет сотрудники полиции и ФСБ взяли с поличным во время совместной операции. Известно, что семеро из них имеют судимости. У злоумышленников изъяли три моторные лодки, более 1,5 километров рыболовных сетей и более 200 выловленных  рыб, из которых  28 -  осетровых пород. Обычно свою добычу браконьеры продавали на рынках области, а также сбывали в точки общественного питания. Теперь рыбакам "вне закона" грозит до пяти лет тюрьмы. ...
Прочитана: 3026 раз
Общество 29.01.2018 08:48

Выходной день с сохранением заработной платы установлен для сотрудников администрации Волжского, ее структурных подразделений  и муниципальных учреждений  и предприятий города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа Игоря Воронина, такой документ издан в мэрии Волжского на основании постановления администрации Волгоградской области, которым 2 февраля 2018 года – 75-летняя годовщина  разгрома фашистских войск под Сталинградом – объявлен нерабочим. Также власти Волжского рекомендовали юридическим лицам всех форм собственности  и индивидуальным предпринимателям, работающим на территории города, издать соответствующие правовые акты и принять необходимые меры. 
Прочитана: 2017 раз
Общество 29.01.2018 07:04

Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье Вдова участника Великой Отечественной войны, жительница хутора Лещевка Ленинского района Волгоградской области Мария Ивановна Самсонова потеряла всякую надежду на улучшение жилищных условий, которое положено ей по закону. Как призналась ветеран ИА «Высота 102», живет она в хибаре без водопровода, канализации и газа уже много лет. При этом комитет по строительству администрации региона еще в 2016 году провел обследование ее жилища и издал приказ, согласно которого признал пожилого человека получателем социальной выплаты на приобретение или строительство жилых...
Прочитана: 4415 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2018 06:45

О трудностях на дорогах, ожидаемых во время предстоящего празднования 75-й годовщины Сталинградской победы, предупредили автомобилистов и пешеходов волгоградские полицейские. Как передает ИА “Высота 102”, соответствующая информация была размещена на сайте регионального главка МВД. Стражи порядка сообщают, что в связи с организацией парада, а также прибытием в город ветеранов и их родственников, на дорогах появится много транспортных колонн, которые будут сопровождаться полицейскими автомобилями. В связи с этим, а также перекрытием некоторых улиц в центре города, госавтоинспекция рекомендует волгоградцам на время праздника больше пользоваться общественным транспортом. А автомобилистам заранее подобрать альтернативные маршруты и выполнять предписания дорожных знаков, а также указания сотрудников ДПС....
Прочитана: 6511 раз
Экономика 29.01.2018 05:32

В Волгограде суд лишил экс-депутата одного источника дохода Областной суд отказал фирме бывшего депутата Волгоградской гордумы в притязаниях на здание магазина площадью 400 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102», в апелляционной инстанции жалоба Сергея Шелкунова на определение Советского райсуда была отклонена.  Напомним, в ноябре 2017 года судья Советского районного суда Владимир Лазаренко отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Фирма «Альбатрос», принадлежавшая депутату Шелкунову, «волшебным» образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Удивительно, но администрация Волгограда о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, узнала только в прошлом году. Ни извещений о...
Прочитана: 4078 раз
Аналитика 28.01.2018 19:09

Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и кто эти люди, чьими именами названы улицы города-героя. Одни ответы поражают своей оригинальностью, другие – приятно удивляют, третьи – откровенно шокируют. Подробнее – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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