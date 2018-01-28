



Группу браконьеров, промышлявших незаконным ловом рыбы, задержали на берегу Волги. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Девятерых жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 33 до 65 лет сотрудники полиции и ФСБ взяли с поличным во время совместной операции. Известно, что семеро из них имеют судимости. У злоумышленников изъяли три моторные лодки, более 1,5 километров рыболовных сетей и более 200 выловленных рыб, из которых 28 - осетровых пород. Обычно свою добычу браконьеры продавали на рынках области, а также сбывали в точки общественного питания.

Теперь рыбакам "вне закона" грозит до пяти лет тюрьмы.







