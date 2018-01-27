|Общество
|29.01.2018 08:48
В Волжском за выходной день 2 февраля заплатят бюджетникам и служащим
Выходной день с сохранением заработной платы установлен для сотрудников администрации Волжского, ее структурных подразделений и муниципальных учреждений и предприятий города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа Игоря Воронина, такой документ издан в мэрии Волжского на основании постановления администрации Волгоградской области, которым 2 февраля 2018 года – 75-летняя годовщина разгрома фашистских войск под Сталинградом – объявлен нерабочим. Также власти Волжского рекомендовали юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, работающим на территории города, издать соответствующие правовые акты и принять необходимые меры.
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2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 07:04
Выставка изданий «Великая битва на Волге» открылась в областной универсальной научной библиотеке Самары, приуроченная к 75-летию победы в Сталинградской битве. Она охватывает огромный пласт информации, касающейся одного из самых трагических и в то же время знаменательных событий Великой Отечественной войны. На страницах ежедневной хроники Сталинградского сражения - подробный рассказ о каждом из 200 дней величайшей битвы. Сотни воспоминаний участников сражения, собранные профессиональными историками, позволяют понять, как военные и гражданские лица, генералы и рядовые, крупные руководители и обычные граждане воспринимали войну и свою роль в ней. Отдельный раздел экспозиции посвящен выдающимся советским военачальникам, внесшим огромный вклад...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 06:45
О трудностях на дорогах, ожидаемых во время предстоящего празднования 75-й годовщины Сталинградской победы, предупредили автомобилистов и пешеходов волгоградские полицейские. Как передает ИА “Высота 102”, соответствующая информация была размещена на сайте регионального главка МВД. Стражи порядка сообщают, что в связи с организацией парада, а также прибытием в город ветеранов и их родственников, на дорогах появится много транспортных колонн, которые будут сопровождаться полицейскими автомобилями. В связи с этим, а также перекрытием некоторых улиц в центре города, госавтоинспекция рекомендует волгоградцам на время праздника больше пользоваться общественным транспортом. А автомобилистам заранее подобрать альтернативные маршруты и выполнять предписания дорожных знаков, а также указания сотрудников ДПС....
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|Экономика
|29.01.2018 05:32
Областной суд отказал фирме бывшего депутата Волгоградской гордумы в притязаниях на здание магазина площадью 400 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102», в апелляционной инстанции жалоба Сергея Шелкунова на определение Советского райсуда была отклонена. Напомним, в ноябре 2017 года судья Советского районного суда Владимир Лазаренко отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Фирма «Альбатрос», принадлежавшая депутату Шелкунову, «волшебным» образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Удивительно, но администрация Волгограда о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, узнала только в прошлом году. Ни извещений о...
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|Аналитика
|28.01.2018 19:09
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и кто эти люди, чьими именами названы улицы города-героя. Одни ответы поражают своей оригинальностью, другие – приятно удивляют, третьи – откровенно шокируют. Подробнее – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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|Экология
|28.01.2018 19:00
Свалкой вблизи Светлого Яра в Волгоградской области занялись сотрудники прокуратуры и природоохранных служб
Комплексное обследование пруда-накопителя синтетических жирных кислот (СЖК) в Светлоярском районе, куда перевозятся отходы с полигона ТБО в Кировском районе Волгограда, провели сотрудники прокуратуры и природоохранных ведомств, сообщает ИА «Высота 102». По информации территориального управления Росприроднадзора, обследование было проведено два дня назад с участием государственного инспектора управления Росприроднадзора, сотрудников прокуратуры Кировского района Волгограда и Светлоярского района области, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, представителей администрации Светлоярского района и экспертной организации - филиала ФГБУ по ЮФО - «ЦЛАТИ по Волгоградской области». В ходе обследования были отобраны пробы компонентов окружающей среды в районе влияния объектов, проверено соответствие фактических работ по...
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|Политика
|28.01.2018 17:22
Около 100 человек, по данным полиции, приняли сегодня участие в несанкционированной "забастовке избирателей" в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области пока воздерживаются от комментариев по количеству задержанных. По сведениям информагентства, полученным из достоверных источников, во время мероприятия были задержаны 53 человека, из них 12 несовершеннолетних. Известно, что подростков в ближайшее время передадут их родителям. Взрослым участникам акции может грозить арест на 15 суток или штраф в размере 10 тысяч рублей. Ночь "под стражей” предстоит провести организатору акции Роману Зайцеву. Отметим, что после рассмотрения заявки сторонников Навального на проведение шествия и митинга,...
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|Общество
|28.01.2018 17:02
Необычный подарок в день своего рождения получила девушка-жительница Волжского. Друзья, сообщает ИА "Высота 102, ей в день рождения вручили сертификат о владении участком площадью 2 кв. метра на кладбище. Данный документ именинница опубликовала в соцсетях. Одни участники обсуждения сочли такой подарок жестокой шуткой, другие- восхитились их креативностью, отметив, что сегодня любая недвижимость в цене. Сама именинница посчитала место на кладбище неплохой инвестицией. По её словам, этот подарок самый необычный и точно запомнится.
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|Политика
|28.01.2018 14:57
В Волгограде полиция задержала организатора "забастовки избирателей" Навального - Романа Зайцева и более 20 его сторонников
Полицейские начали задерживать участников несанкционированного шествия, которое проводят в центре Волгограда сторонники Алексея Навального. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» с места событий, группу молодых людей, которые, несмотря на предупреждения полиции все же начали шествие со сквера им. Симбирцева, остановили в районе улицы Комсомольская. Полицейские стали спрашивать у участников акции документы, а затем сопровождать их в полицейский автобус. Среди них - организатор "забастовки избирателей" Навального в Волгограде - Роман Зайцев и, по предварительным данным, более 20 его сторонников. Примечательно, при рассмотрении заявки на проведение митинга, в мэрии было отказано в проведении шествия в центре Волгограда и предложено провести митинг на площади...
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|Общество
|28.01.2018 14:43
Жильцам, эвакуированным после взрыва газа в доме под Волгоградом, пока не разрешают вернуться в свои квартиры
Жильцам квартир, расположенных в пятом подъезде многоэтажного дома №74 по улице Пушкина в Волжском, где в субботу произошел взрыв газа, сегодня не разрешили вернуться в свои квартиры, но разрешили забрать необходимые вещи. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», несколько минут назад на встрече жильцов с мэром Волжского Игорем Ворониным было озвучено, что специалистам необходимо еще около трех дней, чтобы провести так называемые страховочные мероприятия – убедиться, что жилье безопасно для проживания. В данном случае, речь идет о квартирах, расположенных с 1 по 3 этажи. Жильцам квартир на 4 и 5 этажах, которые наиболее пострадали от взрыва, придется набраться терпения –...
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|Политика
|28.01.2018 14:38
В центре Волгограда сторонники Алексея Навального проводят несанкционированную "забастовку избирателей"
Сторонники Алексея Навального сегодня вышли на несанкционированный митинг и шествие в центре Волгограда, передает корреспондент ИА "Высота 102" с места событий. Участники незаконной акции, среди которых в основном школьники и студенты, собрались в сквере имени Симбирцева, а затем развернули плакаты и направились в сторону ул. Комсомольская. Полиция сделала предупреждение организаторам, так как шествие и митинг являются несанкционированными. Как стало известно информагентству, заявка на согласование шествия и митинга были поданы в середине января, но разрешение на них получено не было. Это связано с тем, что первоначальный маршрут шествия пролегал рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, и объектами...
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|Общество
|28.01.2018 11:18
Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Волгоградской области зимой происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Такой вывод, как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, прозвучал на совещании руководства УГИБДД с представителями дорожного хозяйства, в ходе которого рассматривались вопросы эффективности принимаемых мер по недопущению ДТП в условиях зимнего содержания улично-дорожной сети Волгоградской области. Всего с начала этого года в регионе произошло 128 ДТП, в которых 16 человек погибли и 161 были ранены. «В каждом третьем случае причинами, способствовавшими совершению автоаварий, стали неудовлетворительные дорожные условия», - отмечается в сообщении. Дорожные полицейские обратили внимание на необходимость скоординированного и своевременного реагирования по устранению факторов,...
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|Культура
|28.01.2018 06:10
В Волгограде в клубе творческой интеллигенции «Парнас» открылась персональная выставка волгоградской художницы Ирины Тур «Краски казачьего края». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, экспозиция вобрала в себя более двадцати картин: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные картины, выполненные маслом. Зрителями стали все, кому близка тема казачества и его непростой судьбы. «Дело в том, что именно в эти дни, 99 лет назад, был подписан указ об уничтожении казачества. Были репрессированы многие семьи. Большое количество белоказаков эмигрировало и осело в различных странах, но при этом они сохранили любовь к России. И эта рана кровоточит до сих пор, где бы не жили потомки...
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|Происшествия
|27.01.2018 20:23
Прокуратура Волжского проводит проверку в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Пушкина. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. На место происшествия уже выехал прокурор региона Максим Ершов, а также прокурор Волжского Владислав Савенко. Областная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Напомним, ЧП произошло сегодня в 17.50. Известно, что пострадала 36-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами рук и дыхательных путей. Всего в жилом доме 8 подъездов. Взрыв произошел в пятом подъезде.
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|Происшествия
|27.01.2018 19:35
В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)
На месте взрыва газа в жилом доме №74 на улице Пушкина в Волжском развернут оперативный штаб. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», в настоящее время здесь находятся руководители оперативных служб, губернатор Андрей Бочаров, мэр Волжского Игорь Воронин. Место происшествия оцеплено. В настоящее время специалисты осматривают квартиру №73 на пятом этаже, где произошел взрыв. Они оценивают степень повреждений конструкций. Известно, что в самой квартире разрушены межкомнатные перегородки. Всех жильцов из подъезда эвакуировали. Большая часть из них разместилась у родственников, одну семью разместили в гостинице "Ахтуба". По словам губернатора Андрея Бочарова, который...
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|Происшествия
|27.01.2018 19:07
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал в Волжский, где сегодня вечером произошел взрыв, предположительно бытового газа, в пятиэтажном жилом доме на улице Пушкина, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Известно, что взрыв прогремел в 17.50 в одной из квартир на последнем этаже многоэтажки. Пострадала 36-летняя женщина. По предварительной информации, это хозяйка квартиры, где и произошло ЧП. Пострадавшая доставлена в больницу с ожогами рук и дыхательных путей. Обрушений конструкций не произошло, но стенка дома отклонилась на 5 сантиметров. В квартире, где произошел взрыв, разрушены межкомнатные перегородки. В настоящее время из подъезда эвакуировали всех жильцов. Проводится осмотр конструкций. В региональном главке...
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29 января 08:48
В Волжском за выходной день 2 февраля заплатят бюджетникам и служащим
29 января 07:04
29 января 05:32
28 января 19:09
28 января 19:00
28 января 14:57
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28 января 14:38
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Общество
29 января 08:48
В Волжском за выходной день 2 февраля заплатят бюджетникам и служащим
28 января 14:43
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