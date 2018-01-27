Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 29.01.2018 08:48

В Волжском за выходной день 2 февраля заплатят бюджетникам и служащим

Выходной день с сохранением заработной платы установлен для сотрудников администрации Волжского, ее структурных подразделений  и муниципальных учреждений  и предприятий города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа Игоря Воронина, такой документ издан в мэрии Волжского на основании постановления администрации Волгоградской области, которым 2 февраля 2018 года – 75-летняя годовщина  разгрома фашистских войск под Сталинградом – объявлен нерабочим. Также власти Волжского рекомендовали юридическим лицам всех форм собственности  и индивидуальным предпринимателям, работающим на территории города, издать соответствующие правовые акты и принять необходимые меры. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградской области суд потребовал снести дачные дома с территории аэродромаВ Волгограде завод «Красный Октябрь» могут остановить ради ЧМ-2018Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата ГосдумыВолгоградский дом литераторов покрылся пыльюНа параде в Волгограде впервые пройдут "Искандеры" и пронесутся "Смерчи"
 
Актуальные интервью и комментарии

Депутат Госдумы от Волгоградской области выберет лучшую в стране патриотическую песню

Программа «Взгляд с Высоты»: Молодые потомки защитников Сталинграда теряют память о войне

Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы

Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко....

2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...

Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...

От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2018 07:04

В Самаре вспоминают великую битву под Сталинградом Выставка изданий «Великая битва на Волге» открылась в областной универсальной научной библиотеке Самары, приуроченная к 75-летию победы в Сталинградской битве. Она охватывает огромный пласт информации, касающейся одного из самых трагических и в то же время знаменательных событий Великой Отечественной войны. На страницах ежедневной хроники Сталинградского сражения - подробный рассказ о каждом из 200 дней величайшей битвы. Сотни воспоминаний участников сражения, собранные профессиональными историками, позволяют понять, как военные и гражданские лица, генералы и рядовые, крупные руководители и обычные граждане воспринимали войну и свою роль в ней. Отдельный раздел экспозиции посвящен выдающимся советским военачальникам, внесшим огромный вклад...
Прочитана: 1244 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2018 06:45

О трудностях на дорогах, ожидаемых во время предстоящего празднования 75-й годовщины Сталинградской победы, предупредили автомобилистов и пешеходов волгоградские полицейские. Как передает ИА “Высота 102”, соответствующая информация была размещена на сайте регионального главка МВД. Стражи порядка сообщают, что в связи с организацией парада, а также прибытием в город ветеранов и их родственников, на дорогах появится много транспортных колонн, которые будут сопровождаться полицейскими автомобилями. В связи с этим, а также перекрытием некоторых улиц в центре города, госавтоинспекция рекомендует волгоградцам на время праздника больше пользоваться общественным транспортом. А автомобилистам заранее подобрать альтернативные маршруты и выполнять предписания дорожных знаков, а также указания сотрудников ДПС....
Прочитана: 6015 раз
Экономика 29.01.2018 05:32

В Волгограде суд лишил экс-депутата одного источника дохода Областной суд отказал фирме бывшего депутата Волгоградской гордумы в притязаниях на здание магазина площадью 400 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102», в апелляционной инстанции жалоба Сергея Шелкунова на определение Советского райсуда была отклонена.  Напомним, в ноябре 2017 года судья Советского районного суда Владимир Лазаренко отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Фирма «Альбатрос», принадлежавшая депутату Шелкунову, «волшебным» образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Удивительно, но администрация Волгограда о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, узнала только в прошлом году. Ни извещений о...
Прочитана: 2773 раз
Аналитика 28.01.2018 19:09

Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и кто эти люди, чьими именами названы улицы города-героя. Одни ответы поражают своей оригинальностью, другие – приятно удивляют, третьи – откровенно шокируют. Подробнее – в видеоматериале ИА «Высота 102».
Прочитана: 23031 раз
Экология 28.01.2018 19:00

Комплексное обследование пруда-накопителя синтетических жирных кислот (СЖК) в Светлоярском районе, куда перевозятся отходы с полигона ТБО в Кировском районе Волгограда, провели сотрудники прокуратуры и природоохранных ведомств, сообщает ИА «Высота 102». По информации территориального управления Росприроднадзора, обследование было проведено два дня назад с участием государственного инспектора управления Росприроднадзора, сотрудников прокуратуры Кировского района Волгограда и Светлоярского района области, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, представителей администрации Светлоярского района и экспертной организации - филиала ФГБУ по ЮФО - «ЦЛАТИ по Волгоградской области». В ходе обследования были отобраны пробы компонентов окружающей среды в районе влияния объектов, проверено соответствие фактических работ по...
Прочитана: 5474 раз
Политика 28.01.2018 17:22

Около 100 человек, по данным полиции, приняли сегодня участие в несанкционированной "забастовке избирателей" в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области пока воздерживаются от комментариев по количеству задержанных. По сведениям информагентства, полученным из достоверных источников, во время мероприятия были задержаны 53 человека, из них 12 несовершеннолетних. Известно, что подростков в ближайшее время передадут их родителям. Взрослым участникам акции может грозить арест на 15 суток или штраф в размере 10 тысяч рублей. Ночь "под стражей” предстоит провести организатору акции Роману Зайцеву. Отметим, что после рассмотрения заявки сторонников Навального на проведение шествия и митинга,...
Прочитана: 7600 раз
Общество 28.01.2018 17:02

Необычный подарок в день своего рождения получила девушка-жительница Волжского. Друзья, сообщает ИА "Высота 102,  ей в день рождения вручили сертификат о владении участком площадью 2 кв. метра на кладбище. Данный документ именинница опубликовала в соцсетях. Одни участники обсуждения сочли такой подарок жестокой шуткой, другие- восхитились их креативностью, отметив, что сегодня любая недвижимость в цене. Сама именинница посчитала место на кладбище неплохой инвестицией. По её словам, этот подарок самый необычный и точно запомнится.
Прочитана: 7086 раз
Политика 28.01.2018 14:57

Полицейские начали задерживать участников несанкционированного шествия, которое проводят в центре Волгограда сторонники Алексея Навального. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» с места событий, группу молодых людей, которые, несмотря на предупреждения полиции все же начали шествие со сквера им. Симбирцева, остановили в районе улицы Комсомольская. Полицейские стали спрашивать у участников акции документы, а затем сопровождать их в полицейский автобус. Среди них - организатор "забастовки  избирателей" Навального в Волгограде - Роман Зайцев и, по предварительным данным, более 20 его сторонников.  Примечательно, при рассмотрении заявки на проведение митинга, в мэрии было отказано в проведении шествия в центре Волгограда и предложено провести митинг на площади...
Прочитана: 4290 раз
Общество 28.01.2018 14:43

Жильцам, эвакуированным после взрыва газа в доме под Волгоградом, пока не разрешают вернуться в свои квартирыЖильцам квартир, расположенных в пятом подъезде многоэтажного дома №74 по улице Пушкина в Волжском, где в субботу произошел взрыв газа, сегодня не разрешили вернуться в свои квартиры, но разрешили забрать необходимые вещи. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», несколько минут назад на встрече жильцов с мэром Волжского Игорем Ворониным было озвучено, что специалистам необходимо еще около трех дней, чтобы провести так называемые страховочные мероприятия – убедиться, что жилье безопасно для проживания. В данном случае, речь идет о квартирах, расположенных с 1 по 3 этажи. Жильцам квартир на 4 и 5 этажах, которые наиболее пострадали от взрыва, придется набраться терпения –...
Прочитана: 3601 раз
Политика 28.01.2018 14:38

В центре Волгограда сторонники Алексея Навального проводят несанкционированную "забастовку избирателей" Сторонники Алексея Навального сегодня вышли на несанкционированный митинг и шествие в центре Волгограда, передает корреспондент ИА "Высота 102" с места событий. Участники незаконной акции, среди которых в основном школьники и студенты, собрались в сквере имени Симбирцева, а затем развернули плакаты и направились в сторону ул. Комсомольская. Полиция сделала предупреждение организаторам, так как шествие и митинг являются несанкционированными. Как стало известно информагентству, заявка на согласование шествия и митинга были поданы в середине января, но разрешение на них получено не было. Это связано с тем, что первоначальный маршрут шествия пролегал рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, и объектами...
Прочитана: 3181 раз
Общество 28.01.2018 11:18

Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Волгоградской области зимой происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Такой вывод, как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, прозвучал на совещании руководства УГИБДД с представителями дорожного хозяйства, в ходе которого рассматривались вопросы эффективности принимаемых мер по недопущению ДТП в условиях зимнего содержания улично-дорожной сети Волгоградской области. Всего с начала этого года в регионе произошло 128 ДТП, в которых 16 человек погибли и 161 были ранены. «В каждом третьем случае причинами, способствовавшими совершению автоаварий, стали неудовлетворительные дорожные условия», - отмечается в сообщении. Дорожные полицейские обратили внимание на необходимость скоординированного и своевременного реагирования по устранению факторов,...
Прочитана: 3278 раз
Культура 28.01.2018 06:10

В Волгограде на выставке представили все краски казачьего края В Волгограде в клубе творческой интеллигенции «Парнас» открылась персональная выставка волгоградской художницы Ирины Тур «Краски казачьего  края». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, экспозиция вобрала в себя более двадцати картин: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные картины, выполненные маслом. Зрителями стали все, кому близка тема казачества и его непростой судьбы.  «Дело в том, что именно в эти дни, 99 лет назад, был подписан указ об уничтожении казачества. Были репрессированы многие семьи. Большое количество белоказаков эмигрировало и осело в различных странах, но при этом они сохранили любовь к России. И эта рана кровоточит до сих пор, где бы не жили потомки...
Прочитана: 2972 раз
Происшествия 27.01.2018 20:23

Прокуратура Волжского проводит проверку в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Пушкина. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. На место происшествия уже выехал прокурор региона Максим Ершов, а также прокурор Волжского Владислав Савенко. Областная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Напомним, ЧП произошло сегодня в 17.50. Известно, что пострадала 36-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами рук и дыхательных путей. Всего в жилом доме 8 подъездов. Взрыв произошел в пятом подъезде. 
Прочитана: 16275 раз
Происшествия 27.01.2018 19:35

В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО) На месте взрыва газа в жилом доме №74 на улице Пушкина в Волжском развернут оперативный штаб. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», в настоящее время здесь находятся руководители оперативных служб, губернатор Андрей Бочаров, мэр Волжского Игорь Воронин. Место происшествия оцеплено. В настоящее время специалисты осматривают квартиру №73 на пятом этаже, где произошел взрыв. Они оценивают степень повреждений конструкций. Известно, что в самой квартире разрушены межкомнатные перегородки. Всех жильцов из подъезда эвакуировали. Большая часть из них разместилась у родственников, одну семью разместили в гостинице "Ахтуба". По словам губернатора Андрея Бочарова, который...
Прочитана: 13764 раз
Происшествия 27.01.2018 19:07

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал в Волжский, где сегодня вечером произошел взрыв, предположительно бытового газа, в пятиэтажном жилом доме на улице Пушкина, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Известно, что взрыв прогремел в 17.50 в одной из квартир на последнем этаже многоэтажки. Пострадала 36-летняя женщина. По предварительной информации, это хозяйка квартиры, где и произошло ЧП. Пострадавшая доставлена в больницу с ожогами рук и дыхательных путей.  Обрушений конструкций не произошло, но стенка дома отклонилась на 5 сантиметров. В квартире, где произошел взрыв, разрушены межкомнатные перегородки. В настоящее время из подъезда эвакуировали всех жильцов. Проводится осмотр конструкций. В региональном главке...
Прочитана: 3238 раз


29 января 08:48
В Волжском за выходной день 2 февраля заплатят бюджетникам и служащим
29 января 07:04
В Самаре вспоминают великую битву под СталинградомСмотреть фотографии
29 января 06:45
Волгоградцам рекомендуют 2 февраля пересесть на общественный транспорт
29 января 05:32
В Волгограде суд лишил экс-депутата одного источника доходаСмотреть фотографии
28 января 19:09
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве Комментарии21Cмотреть видео
28 января 19:00
Свалкой вблизи Светлого Яра в Волгоградской области занялись сотрудники прокуратуры и природоохранных служб
28 января 17:22
В Волгограде участники "забастовки избирателей" готовились к задержаниямCмотреть видео
28 января 17:02
В Волгоградской области место на кладбище подарили друзья жительнице Волжского
28 января 14:57
В Волгограде полиция задержала организатора "забастовки избирателей" Навального - Романа Зайцева и более 20 его сторонников
28 января 14:43
Жильцам, эвакуированным после взрыва газа в доме под Волгоградом, пока не разрешают вернуться в свои квартирыСмотреть фотографии
28 января 14:38
В центре Волгограда сторонники Алексея Навального проводят несанкционированную "забастовку избирателей"Смотреть фотографии
28 января 11:18
Зимой в Волгоградской области каждое третье ДТП происходит из-за нечищеных дорог
28 января 06:10
В Волгограде на выставке представили все краски казачьего краяСмотреть фотографии
27 января 20:23
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в городе Волжском Волгоградской области
27 января 19:35
В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
27 января 19:07
Губернатор Волгоградской области выехал в Волжский на место взрыва в жилом доме
27 января 18:35
В Волжском Волгоградской области в жилом доме прогремел взрыв, один человек пострадалСмотреть фотографииCмотреть видео
27 января 18:26
Под Волгоградом одиннадцать спортсменов-рыболовов пять часов гоняли окунейСмотреть фотографииCмотреть видео
27 января 16:18
На турнире по хоккею волгоградцу вручили клюшку с автографом Владислава ТретьякаСмотреть фотографии
27 января 12:35
«Победа, изменившая мир»: Как жители Сталинграда готовили город к великому сражениюСмотреть фотографии
Общество
29 января 08:48
В Волжском за выходной день 2 февраля заплатят бюджетникам и служащим
28 января 17:02
В Волгоградской области место на кладбище подарили друзья жительнице Волжского
28 января 14:43
Жильцам, эвакуированным после взрыва газа в доме под Волгоградом, пока не разрешают вернуться в свои квартирыСмотреть фотографии
28 января 11:18
Зимой в Волгоградской области каждое третье ДТП происходит из-за нечищеных дорог
27 января 11:44
Волгоград получит на дороги более 1 миллиарда рублей
27 января 10:04
Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жильеСмотреть фотографии
26 января 17:48
Полицейские Волгограда получили "автоподкрепление" к ЧМ-2018 Комментарии3Смотреть фотографии
26 января 17:13
В избирком Волгоградской области о себе заявили противники перевода стрелок часов Комментарии32
26 января 13:50
В Волгограде 25 домов находятся под угрозой сноса Комментарии9
26 января 13:39
В Волжском с участников детского конкурса поделок брали завышенные взносы Комментарии4
26 января 13:05
В Волгограде во время ЧМ-2018 будет ни пройти, ни проехать Комментарии41Смотреть фотографии
26 января 12:45
Жителей Волгоградской области приглашают на учебу в пограничные вузы ФСБ Комментарии10Смотреть фотографии
26 января 12:16
Суд в Волгограде обязал банк не ущемлять права вкладчиков
26 января 11:07
В Волгоградской области объявили войну варварам-овощеводам Комментарии27Смотреть фотографии
25 января 20:02
В Волгограде на пикете почтут память жертв Холокоста
25 января 16:33
В Волгограде перекроют дорогу из-за строительства ЖД ветки Гумрак-Аэропорт
25 января 14:56
В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом Комментарии32Смотреть фотографии
25 января 13:10
Численность населения Волгоградской области сократилась Комментарии46
25 января 12:12
Кальянную в центре Волгограда закрыли из-за жалоб жильцов Комментарии14Смотреть фотографии
25 января 12:03
В мэрии Волгограда – новый комитетСмотреть фотографии
25 января 11:34
В Волгограде заблокировали сайт по продаже краснокнижного филина Комментарии1Смотреть фотографии
25 января 08:36
Жителей райцентра Волгоградской области поили аммиачной водой Комментарии8
25 января 07:43
Перевооружением системы безопасности волгоградской подземки заняться некому Комментарии20Смотреть фотографии
24 января 17:51
Жители Волгограда и Камышина в честь юбилея победы под Сталинградом сыграют в хоккей Комментарии4
24 января 17:12
В Волжском жильцы бывшего общежития вернут деньги за новую плитку Комментарии6Смотреть фотографии
24 января 16:56
В Волгограде и окрестностях объявят "войну" камышу Комментарии11Смотреть фотографии
24 января 15:11
Главный судебный пристав Волгоградской области покинул должность Комментарии38Смотреть фотографии
24 января 13:16
В Волжском для инвалидов-колясочников порог собственного дома стал барьером для нормальной жизни Комментарии4
24 января 13:02
Жители Волгоградской области задолжали фонду капремонта более 1 миллиарда рублей Комментарии43
24 января 12:15
В Волгоградской области более половины осужденных отбывают наказание повторно Комментарии5Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

На что имеет право вкладчик?

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 28 Января, Вс
Волгоград
Малооблачно, температура -7..-9 С, давление 766..768 мм рт.ст., ветер Восточный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
28 Января, Вс
1 $ 55.8288 руб.
1 € 69.6073 руб.
1 GBP 79.4555 руб.
1 CHF 59.6844 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
       
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде задержали подозреваемого в стрельбе по новому остановочному павильонуКомментарии101
В Волгограде завод «Красный Октябрь» могут остановить ради ЧМ-2018Комментарии77
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»Комментарии63
Воспитанники волгоградских ДЮСШ теряют позиции в олимпийских видах спортаКомментарии51
Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву наградили за «дутую» помощьКомментарии49
Численность населения Волгоградской области сократиласьКомментарии46
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»Комментарии43
Жители Волгоградской области задолжали фонду капремонта более 1 миллиарда рублейКомментарии43
В Волгограде во время ЧМ-2018 будет ни пройти, ни проехатьКомментарии41
Главный судебный пристав Волгоградской области покинул должностьКомментарии38
Волгоградцы все чаще ищут защиты у народных избранниковКомментарии37
Рудник Гремячинского горно-обогатительного комбината оснащается современной проходческой техникойКомментарии32
В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадомКомментарии32
В избирком Волгоградской области о себе заявили противники перевода стрелок часовКомментарии32
Мужчина погиб в тройном ДТП на волгоградском "танцующем" мосту через ВолгуКомментарии30

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде все сильнее ощущается приближение самой главной даты истории города-герояКомментарии1
Просмотров: 22594
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битвеКомментарии21
Просмотров: 19954
В Волжском погоню за нетрезвым водителем остановило дерево (ВИДЕО)
Просмотров: 9018
В Волгоградской области место на кладбище подарили друзья жительнице Волжского
Просмотров: 6307
В Волгограде осужденного оштрафовали за тату с фашисткой символикойКомментарии12
Просмотров: 5578
Волгоградцам рекомендуют 2 февраля пересесть на общественный транспорт
Просмотров: 5542
Свалкой вблизи Светлого Яра в Волгоградской области занялись сотрудники прокуратуры и природоохранных служб
Просмотров: 4942
Депутаты Волгоградской облдумы попросили энергетиков не «кошмарить» бюджетниковКомментарии13
Просмотров: 4507
В Волгограде во время ЧМ-2018 будет ни пройти, ни проехатьКомментарии41
Просмотров: 4192
Житель Волгоградской области избил сотрудника похоронной фирмы и разбил его авто
Просмотров: 3995

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадомКомментарии32
Рекомендации: +65 / 2-
Зеркало для волгоградского герояКомментарии9
Рекомендации: +54 / 15-
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»Комментарии43
Рекомендации: +44 / 8-
В книжные магазины Волгограда к юбилею Сталинградской Победы поступили новые издания о героях сраженияКомментарии14
Рекомендации: +42 / 3-
Мэрия Волжского проиграла суд по делу об убийственном «наследстве» экс-депутата Госдумы от Волгоградской областиКомментарии13
Рекомендации: +38 / 1-
Рудник Гремячинского горно-обогатительного комбината оснащается современной проходческой техникойКомментарии32
Рекомендации: +38 / 1-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде все сильнее ощущается приближение самой главной даты истории города-герояКомментарии1
Рекомендации: +36 / 15-
В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)
Рекомендации: +33 / 15-
В Волгоградской области объявили войну варварам-овощеводамКомментарии27
Рекомендации: +33 / 2-
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битвеКомментарии21
Рекомендации: +32 / 12-