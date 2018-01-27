В Волгограде участники "забастовки избирателей" готовились к задержаниям







Около 100 человек, по данным полиции, приняли сегодня участие в несанкционированной "забастовке избирателей" в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области пока воздерживаются от комментариев по количеству задержанных. По сведениям информагентства, полученным из достоверных источников, во время мероприятия были задержаны 53 человека, из них 12 несовершеннолетних. Известно, что подростков в ближайшее время передадут их родителям. Взрослым участникам акции может грозить арест на 15 суток или штраф в размере 10 тысяч рублей. Ночь "под стражей” предстоит провести организатору акции Роману Зайцеву.

Отметим, что после рассмотрения заявки сторонников Навального на проведение шествия и митинга, мэрия предложила провести акцию на площади Металлургов. Это было связано с тем, что первоначальный маршрут проходил рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, а также объектами, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности. Но организаторы от этого предложения отказались. Примечательно, что на страницах в соцсетях, где размещались призывы к участию в акции, также была размещена памятка о том, как вести себя при задержании.



