Примечательно, при рассмотрении заявки на проведение митинга, в мэрии было отказано в проведении шествия в центре Волгограда и предложено провести митинг на площади Металлургов. Однако сторонники Навального от переноса места проведения митинга отказались. По предварительным данным, в несанкционированном шествии приняло участие около ста человек.

Как сообщил корр. ИА "Высота 102" Илья Скворцов, после проверки документов полиция не препятствовала выполнению редакционного задания.

Полицейские начали задерживать участников несанкционированного шествия, которое проводят в центре Волгограда сторонники Алексея Навального. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» с места событий, группу молодых людей, которые, несмотря на предупреждения полиции все же начали шествие со сквера им. Симбирцева, остановили в районе улицы Комсомольская. Полицейские стали спрашивать у участников акции документы, а затем сопровождать их в полицейский автобус. Среди них - организатор "забастовки избирателей" Навального в Волгограде - Роман Зайцев и, по предварительным данным, более 20 его сторонников.