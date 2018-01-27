Жильцам, эвакуированным после взрыва газа в доме под Волгоградом, пока не разрешают вернуться в свои квартиры

Жильцам квартир, расположенных в пятом подъезде многоэтажного дома №74 по улице Пушкина в Волжском, где в субботу произошел взрыв газа, сегодня не разрешили вернуться в свои квартиры, но разрешили забрать необходимые вещи. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», несколько минут назад на встрече жильцов с мэром Волжского Игорем Ворониным было озвучено, что специалистам необходимо еще около трех дней, чтобы провести так называемые страховочные мероприятия – убедиться, что жилье безопасно для проживания. В данном случае, речь идет о квартирах, расположенных с 1 по 3 этажи. Жильцам квартир на 4 и 5 этажах, которые наиболее пострадали от взрыва, придется набраться терпения – они смогут вернуться домой только после проведения на их этажах серьезного ремонта. Так, планируется разработать проект по замене четырех панелей – несущих стен в квартирах на 5 этаже, где был эпицентр взрыва. Напомним, что газовая колонка взорвалась в квартире №73 на пятом этаже, в результате сильно пострадали соседние квартиры №72 и №74. Планируются, что на проведение всех работ уйдет порядка трех месяцев. Сам пятиэтажный дом, где восемь подъездов, не признан аварийным.Сегодня жильцы пострадавшего подъезда полдня, в ожидании решения комиссии, на которой обсуждались первоначальные результаты обследования дома, провели в автобусе, припаркованным во дворе дома. Люди делились видео со своих телефонов, на котором были зафиксированы повреждения квартир и переживали по поводу своей дальнейшей судьбы. Между тем, и в соседних подъездах в квартирах на пятых этажах жильцы заметили трещины на стенах и потолках, кое-где отвалилась штукатурка. Сегодня многие жители дома также провели во дворе, где вспоминали, как все было. Те, кто находился дома, отметили, что взрыв был такой силы, что подпрыгнула мебель в квартирах. Люди выбегали на улицу, едва успев одеться. При этом им пришлось померзнуть – оказалось, что автобус, который для них прислали, оказался почему-то в приличном отдалении от места происшествия. Александр Терещенко, который проживает через стенку от квартиры №73, рассказал, что его в момент взрыва не было дома. Его жена Ольга, медик по образованию, оказала первую помощь пострадавшей. Жители вспоминают, что женщина кричала так, что слышно было даже в других подъездах.Напомним, взрыв газовой колонки произошел в субботу около 18.00 в квартире №73 на последнем этаже пятиэтажного дома, в пятом подъезде. Горения не было, но взрывной волной были разрушены межкомнатные перекрытия, выбиты двери и стекла. В результате происшествия пострадала 36-летняя хозяйка квартиры, где произошел взрыв. Известно, что женщина состоит на учете у психиатра. Ее доставили в больницу с ожогами рук и дыхательных путей. Всех жильцов подъезда эвакуировали. Большая часть из них разместилась у родственников, одну семью разместили в гостинице «Ахтуба».