В центре Волгограда сторонники Алексея Навального проводят несанкционированную "забастовку избирателей"









Сторонники Алексея Навального сегодня вышли на несанкционированный митинг и шествие в центре Волгограда, передает корреспондент ИА "Высота 102" с места событий. Участники незаконной акции, среди которых в основном школьники и студенты, собрались в сквере имени Симбирцева, а затем развернули плакаты и направились в сторону ул. Комсомольская. Полиция сделала предупреждение организаторам, так как шествие и митинг являются несанкционированными. Как стало известно информагентству, заявка на согласование шествия и митинга были поданы в середине января, но разрешение на них получено не было. Это связано с тем, что первоначальный маршрут шествия пролегал рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, и объектами эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности, что противоречит законодательству. Тем не менее накануне в соцсетях появились сообщение-приглашение о на так называемую "забастовку избирателей" в Волгограде.

Это уже вторая несанкционированное акция проводимая сторонниками Алексея Навального в Волгограде. Напомним, что во время предыдущего митинга, который прошел в марте минувшего года, за различные нарушения был задержан 21 человек.