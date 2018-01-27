Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Волгоградской области зимой происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Такой вывод, как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, прозвучал на совещании руководства УГИБДД с представителями дорожного хозяйства, в ходе которого рассматривались вопросы эффективности принимаемых мер по недопущению ДТП в условиях зимнего содержания улично-дорожной сети Волгоградской области. Всего с начала этого года в регионе произошло 128 ДТП, в которых 16 человек погибли и 161 были ранены. «В каждом третьем случае причинами, способствовавшими совершению автоаварий, стали неудовлетворительные дорожные условия», - отмечается в сообщении. Дорожные полицейские обратили внимание на необходимость скоординированного и своевременного реагирования по устранению факторов, способствующих возникновению аварийных ситуаций в условиях зимнего содержания, таких как: снежный накат, стекловидный лед, заужение проезжей части снежными валами.

По мнению ГИБДД, необходимо обеспечить патрулирование закрепленных автодорог, в период неблагоприятных погодных условий - дежурство снегоуборочной техники в местах возникновения аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов. Необходимо контролировать мероприятия по проведению предварительной обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, оперативному привлечению тяжелой снегоуборочной техники при введении режима ЧС и ряд дополнительных мер предупредительного характера.



