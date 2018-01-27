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Общество
 28.01.2018 11:18

Зимой в Волгоградской области каждое третье ДТП происходит из-за нечищеных дорог

Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Волгоградской области зимой происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Такой вывод, как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, прозвучал на совещании руководства УГИБДД с представителями дорожного хозяйства, в ходе которого рассматривались вопросы эффективности принимаемых мер по недопущению ДТП в условиях зимнего содержания улично-дорожной сети Волгоградской области. Всего с начала этого года в регионе произошло 128 ДТП, в которых 16 человек погибли и 161 были ранены. «В каждом третьем случае причинами, способствовавшими совершению автоаварий, стали неудовлетворительные дорожные условия», - отмечается в сообщении. Дорожные полицейские обратили внимание на необходимость скоординированного и своевременного реагирования по устранению факторов, способствующих возникновению аварийных ситуаций в условиях зимнего содержания, таких как: снежный накат, стекловидный лед, заужение проезжей части снежными валами.   
По мнению ГИБДД, необходимо обеспечить патрулирование закрепленных автодорог, в период неблагоприятных погодных условий - дежурство снегоуборочной техники в местах возникновения аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов. Необходимо контролировать мероприятия по проведению предварительной обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, оперативному привлечению тяжелой снегоуборочной техники при введении режима ЧС и ряд дополнительных мер предупредительного характера.

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Политика 28.01.2018 14:38 (Обновлено: 28.01.2018 14:40)

В центре Волгограда сторонники Алексея Навального проводят несанкционированное шествие Сторонники Алексея Навального сегодня вышли на несанкционированный митинг и шествие в центре Волгограда, передает корреспондент ИА "Высота 102" с места событий. Участники незаконной акции, среди которых в основном школьники и студенты, собрались в сквере имени Симбирцева, а затем развернули плакаты и направились в сторону ул. Комсомольская. Полиция сделала предупреждение организаторам, так как шествие и митинг являются несанкционированными. Как стало известно информагентству, заявка на согласование шествия и митинга были поданы в середине января, но разрешение на них получено не было. Это связано с тем, что первоначальный маршрут шествия пролегал рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, и объектами...
Прочитана: 152 раз
Экология 28.01.2018 08:10

Комплексное обследование пруда-накопителя синтетических жирных кислот (СЖК) в Светлоярском районе, куда перевозятся отходы с полигона ТБО в Кировском районе Волгограда, провели сотрудники прокуратуры и природоохранных ведомств, сообщает ИА «Высота 102». По информации территориального управления Росприроднадзора, обследование было проведено два дня назад с участием государственного инспектора управления Росприроднадзора, сотрудников прокуратуры Кировского района Волгограда и Светлоярского района области, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, представителей администрации Светлоярского района и экспертной организации - филиала ФГБУ по ЮФО - «ЦЛАТИ по Волгоградской области». В ходе обследования были отобраны пробы компонентов окружающей среды в районе влияния объектов, проверено соответствие фактических работ по...
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Общество 28.01.2018 06:32

Необычный подарок в день своего рождения получила девушка-жительница Волжского. Друзья, сообщает ИА "Высота 102,  в день рождения вручили сертификат о владении участком площадью 2 кв. метра на кладбище. Данный документ именинница опубликовала в соцсетях. Одни участники обсуждения сочли такой подарок жестокой шуткой, другие- восхитились их креативностью, отметив, что сегодня любая недвижимость в цене. Сама именинница посчитала место на кладбище неплохой инвестицией. По её словам, этот подарок самый необычный и точно запомнится.
Прочитана: 4267 раз
Культура 28.01.2018 06:10

В Волгограде на выставке представили все краски казачьего края В Волгограде в клубе творческой интеллигенции «Парнас» открылась персональная выставка волгоградской художницы Ирины Тур «Краски казачьего  края». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, экспозиция вобрала в себя более двадцати картин: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные картины, выполненные маслом. Зрителями стали все, кому близка тема казачества и его непростой судьбы.  «Дело в том, что именно в эти дни, 99 лет назад, был подписан указ об уничтожении казачества. Были репрессированы многие семьи. Большое количество белоказаков эмигрировало и осело в различных странах, но при этом они сохранили любовь к России. И эта рана кровоточит до сих пор, где бы не жили потомки...
Прочитана: 1493 раз
Происшествия 27.01.2018 20:23

Прокуратура Волжского проводит проверку в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Пушкина. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. На место происшествия уже выехал прокурор региона Максим Ершов, а также прокурор Волжского Владислав Савенко. Областная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Напомним, ЧП произошло сегодня в 17.50. Известно, что пострадала 36-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами рук и дыхательных путей. Всего в жилом доме 8 подъездов. Взрыв произошел в пятом подъезде. 
Прочитана: 9106 раз
Происшествия 27.01.2018 19:35

В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО) На месте взрыва газа в жилом доме №74 на улице Пушкина в Волжском развернут оперативный штаб. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», в настоящее время здесь находятся руководители оперативных служб, губернатор Андрей Бочаров, мэр Волжского Игорь Воронин. Место происшествия оцеплено. В настоящее время специалисты осматривают квартиру №73 на пятом этаже, где произошел взрыв. Они оценивают степень повреждений конструкций. Известно, что в самой квартире разрушены межкомнатные перегородки. Всех жильцов из подъезда эвакуировали. Большая часть из них разместилась у родственников, одну семью разместили в гостинице "Ахтуба". По словам губернатора Андрея Бочарова, который...
Прочитана: 12848 раз
Происшествия 27.01.2018 19:07

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал в Волжский, где сегодня вечером произошел взрыв, предположительно бытового газа, в пятиэтажном жилом доме на улице Пушкина, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Известно, что взрыв прогремел в 17.50 в одной из квартир на последнем этаже многоэтажки. Пострадала 36-летняя женщина. По предварительной информации, это хозяйка квартиры, где и произошло ЧП. Пострадавшая доставлена в больницу с ожогами рук и дыхательных путей.  Обрушений конструкций не произошло, но стенка дома отклонилась на 5 сантиметров. В квартире, где произошел взрыв, разрушены межкомнатные перегородки. В настоящее время из подъезда эвакуировали всех жильцов. Проводится осмотр конструкций. В региональном главке...
Прочитана: 2443 раз
Происшествия 27.01.2018 18:35

В Волжском Волгоградской области в жилом доме прогремел взрыв, один человек пострадал Взрыв, предположительно бытового газа, произошел сегодня вечером в одной из квартир жилого дома на улице Пушкина в городе Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в результате пострадал один человек. По предварительной информации, это 36-летняя хозяйка квартиры, где и произошел взрыв. Она состоит на учете у психиатра. С места происшествия ее доставили в больницу с ожогами рук и дыхательных путей. На данный момент известно, что взрыв без последующего горения прогремел в пятиэтажном доме на последнем этаже панельного дома. Обрушений конструкций не произошло, но стенка дома отклонилась на 5 сантиметров. В самой квартире полностью разрушена межкомнатная перегородка....
Прочитана: 6057 раз
Спорт 27.01.2018 18:26

Под Волгоградом одиннадцать спортсменов-рыболовов пять часов гоняли окуней Всего одиннадцать спортсменов не побоялись принять участие в чемпионате города Волжского по ловле на блесну со льда. Как рассказали  ИА «Высота 102» организаторы, заявлялись на соревнования в два раза больше участников, но, видимо, сильный мороз, а утром в районе Ахтубы было 17 градусов мороза, напугал потенциальных участников. Но холод был не единственным испытанием для участников соревнований. Высокое давление отпугивало рыбу, так что спортсменам пришлось постараться, чтобы достигнуть результата, поэтому на месте  никто не засиживался – в поисках удачи рыболовы пробурили сотни лунок. Как рассказал заместитель федерации рыболовного спорта Волгоградской области Владимир Бараков, соревнования по рыбной ловле проходят...
Прочитана: 4685 раз
Спорт 27.01.2018 16:18

На турнире по хоккею волгоградцу вручили клюшку с автографом Владислава Третьяка Хоккейный турнир, посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве, завершился сегодня зрелищным финалом, в котором сошлись команда городского ГИБДД и волгоградский «Авангард». Организованные при поддержке депутатов областной думы соревнования обрели региональный статус и станут ежегодными. Игры начались накануне на крытом ледовом катке в Кировском районе Волгограда. Их результаты определили участников финального матча. Счет решающего поединка – 5:4 в пользу «Авангарда», представляющего Кировский район областного центра.  Сразу после завершающего свистка арбитра началась церемония награждения. Специальный приз – клюшку с автографом легендарного вратаря, трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка привезла депутат Государственной Думы Татьяна...
Прочитана: 4293 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 27.01.2018 12:35

«Победа, изменившая мир»: Как жители Сталинграда готовили город к великому сражению Выставка под названием «Сталинград - победа, изменившая мир» открылась сегодня в Волгоградском областном краеведческом музее. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, экспозиция приурочена к 75-летию Победы в Сталинградской битве и рассказывает современному жителю города-героя о том, что делали горожане в начальный период войны, как готовили город к сражению, осуществляли перевод народного хозяйства на военные рельсы. На выставке представлены уникальные материалы участников Сталинградской битвы – дважды Героя Советского Союза В.С.Ефремова, Героя Советского Союза И.И.Людникова, начальника штаба 39-ой Гвардейской дивизии 62-ой армии В.М.Ионова, Героя Советского Союза А.М.Овчарова, героев-партизан. На экспозиции много наград, именных вещей, документов и фотографий.  ...
Прочитана: 4023 раз
Общество 27.01.2018 11:44

Город-герой Волгоград на 2018 год получит более 1 миллиарда рублей субсидий из дорожного фонда Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона за подписью губернатора. Согласно документу, на формирование дорожного фонда городского округа город-герой Волгоград будет перечислено из дорожного фонда региона 1 миллиард 108 миллионов 439 тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Прочитана: 2744 раз
Расследования 27.01.2018 11:06

Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, избившего сотрудника похоронной фирмы и повредившего его автомобиль. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в мае минувшего года 45-летний житель Урюпинского района ехал в машине своего знакомого. Заметив припаркованную на обочине "десятку" он попросил приятеля остановить авто. А сам, захватив металлическую трубу от домкрата, бросился к увиденной машине. Подбежав, он через окно ударил сидевшего в ней мужчину. Но тот не растерялся, и оттолкнув нападавшего, закрыл окно автомобиля. Тогда урюпинец стал бить трубой по машине.  Увидев, что происходит, знакомый нападавшего попытался уехать, но дебошир на ходу заскочил в его...
Прочитана: 5103 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 27.01.2018 10:19

О трудностях на дорогах, ожидаемых во время предстоящего празднования 75-й годовщины Сталинградской победы, предупредили автомобилистов и пешеходов волгоградские полицейские. Как передает ИА “Высота 102”, соответствующая информация была размещена на сайте регионального главка МВД. Стражи порядка сообщают, что в связи с организацией парада, а также прибытием в город ветеранов и их родственников, на дорогах появится много транспортных колонн, которые будут сопровождаться полицейскими автомобилями. В связи с этим, а также перекрытием некоторых улиц в центре города, госавтоинспекция рекомендует волгоградцам на время праздника больше пользоваться общественным транспортом. А автомобилистам заранее подобрать альтернативные маршруты и выполнять предписания дорожных знаков, а также указания сотрудников ДПС....
Прочитана: 5235 раз
Общество 27.01.2018 10:04

Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье Вдова участника Великой Отечественной войны, жительница хутора Лещевка Ленинского района Волгоградской области Мария Ивановна Самсонова потеряла всякую надежду на улучшение жилищных условий, которое положено ей по закону. Как призналась ветеран ИА «Высота 102», живет она в хибаре без водопровода, канализации и газа уже много лет. При этом комитет по строительству администрации региона еще в 2016 году провел обследование ее жилища и издал приказ, согласно которого признал пожилого человека получателем социальной выплаты на приобретение или строительство жилых...
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