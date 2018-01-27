Необычный подарок в день своего рождения получила девушка-жительница Волжского. Друзья, сообщает ИА "Высота 102, в день рождения вручили сертификат о владении участком площадью 2 кв. метра на кладбище. Данный документ именинница опубликовала в соцсетях. Одни участники обсуждения сочли такой подарок жестокой шуткой, другие- восхитились их креативностью, отметив, что сегодня любая недвижимость в цене.

Сама именинница посчитала место на кладбище неплохой инвестицией. По её словам, этот подарок самый необычный и точно запомнится.