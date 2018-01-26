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Происшествия
 27.01.2018 20:23

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в городе Волжском Волгоградской области

Прокуратура Волжского проводит проверку в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Пушкина. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. На место происшествия уже выехал прокурор региона Максим Ершов, а также прокурор Волжского Владислав Савенко. Областная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Напомним, ЧП произошло сегодня в 17.50. Известно, что пострадала 36-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами рук и дыхательных путей. Всего в жилом доме 8 подъездов. Взрыв произошел в пятом подъезде. 

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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...

Происшествия 27.01.2018 19:35

В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО) На месте взрыва газа в жилом доме на улице Пушкина в Волжском развернут оперативный штаб. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», в настоящее время здесь находятся руководители оперативных служб, губернатор Андрей Бочаров, мэр Волжского Игорь Воронин. Место происшествия оцеплено. В настоящее время специалисты осматривают квартиру №73 на пятом этаже, где произошел взрыв. Они оценивают степень повреждений конструкций. Известно, что в самой квартире разрушены межкомнатные перегородки. Всех жильцов из подъезда эвакуировали. Часть из них разместилась у родственников, а часть в гостинице. Взрыв на последнем этаже пятиэтажного панельного дома на улице Пушкина...
Прочитана: 3053 раз
Происшествия 27.01.2018 19:07

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал в Волжский, где сегодня вечером произошел взрыв, предположительно бытового газа, в пятиэтажном жилом доме на улице Пушкина, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Известно, что взрыв прогремел в 17.50 в одной из квартир на последнем этаже многоэтажки. Пострадала 36-летняя женщина. По предварительной информации, это хозяйка квартиры, где и произошло ЧП. Пострадавшая доставлена в больницу с ожогами рук и дыхательных путей.  Обрушений конструкций не произошло, но стенка дома отклонилась на 5 сантиметров. В квартире, где произошел взрыв, разрушены межкомнатные перегородки. В настоящее время из подъезда эвакуировали всех жильцов. Проводится осмотр конструкций. В региональном главке...
Прочитана: 833 раз
Происшествия 27.01.2018 18:35

В Волжском Волгоградской области в жилом доме прогремел взрыв, один человек пострадал Взрыв, предположительно бытового газа, произошел сегодня вечером в одной из квартир жилого дома на улице Пушкина в городе Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в результате пострадал один человек. По предварительной информации, это 36-летняя хозяйка квартиры, где и произошел взрыв. Она доставлена в больницу с ожогами рук и дыхательных путей. На данный момент известно, что взрыв без последующего горения прогремел в пятиэтажном доме на последнем этаже панельного дома. Обрушений конструкций не произошло, но стенка дома отклонилась на 5 сантиметров. В самой квартире полностью разрушена межкомнатная перегородка. В настоящее время из подъезда эвакуировали всех жильцов. Проводится...
Прочитана: 2210 раз
Спорт 27.01.2018 18:26

Под Волгоградом одиннадцать спортсменов-рыболовов пять часов гоняли окунейВсего одиннадцать спортсменов не побоялись принять участие в чемпионате города Волжского по ловле на блесну со льда. Как рассказали  ИА «Высота 102» организаторы, заявлялись на соревнования в два раза больше участников, но, видимо, сильный мороз, а утром в районе Ахтубы было 17 градусов мороза, напугал потенциальных участников. Но холод был не единственным испытанием для участников соревнований. Высокое давление отпугивало рыбу, так что спортсменам пришлось постараться, чтобы достигнуть результата, поэтому на месте  никто не засиживался – в поисках удачи рыболовы пробурили сотни лунок. Как рассказал заместитель федерации рыболовного спорта Волгоградской области Владимир Бараков, соревнования по рыбной ловле проходят при строгом соблюдении...
Прочитана: 574 раз
Спорт 27.01.2018 16:18

На турнире по хоккею волгоградцу вручили клюшку с автографом Владислава Третьяка Хоккейный турнир, посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве, завершился сегодня зрелищным финалом, в котором сошлись команда городского ГИБДД и волгоградский «Авангард». Организованные при поддержке депутатов областной думы соревнования обрели региональный статус и станут ежегодными. Игры начались накануне на крытом ледовом катке в Кировском районе Волгограда. Их результаты определили участников финального матча. Счет решающего поединка – 5:4 в пользу «Авангарда», представляющего Кировский район областного центра.  Сразу после завершающего свистка арбитра началась церемония награждения. Специальный приз – клюшку с автографом легендарного вратаря, трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка привезла депутат Государственной Думы Татьяна...
Прочитана: 3517 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 27.01.2018 12:35

«Победа, изменившая мир»: Как жители Сталинграда готовили город к великому сражению Выставка под названием «Сталинград - победа, изменившая мир» открылась сегодня в Волгоградском областном краеведческом музее. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, экспозиция приурочена к 75-летию Победы в Сталинградской битве и рассказывает современному жителю города-героя о том, что делали горожане в начальный период войны, как готовили город к сражению, осуществляли перевод народного хозяйства на военные рельсы. На выставке представлены уникальные материалы участников Сталинградской битвы – дважды Героя Советского Союза В.С.Ефремова, Героя Советского Союза И.И.Людникова, начальника штаба 39-ой Гвардейской дивизии 62-ой армии В.М.Ионова, Героя Советского Союза А.М.Овчарова, героев-партизан. На экспозиции много наград, именных вещей, документов и фотографий.  ...
Прочитана: 1949 раз
Происшествия 27.01.2018 12:02

Об остановке трамваев и троллейбусов на проспекте Ленина в связи с обесточиванием линии в Краснооктябрьском районе сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе городской администрации. Около 11.30 была обесточена линия около остановки “Монолит”. Ремонтные бригады оперативно прибыли на место. Сообщается, что питание троллейбусов, а чуть позже и трамваев СТ-1, СТ-2  восстановлено. Причиной остановки стало технологическое нарушение на электроподстанции.
Прочитана: 2418 раз
Общество 27.01.2018 11:44

Город-герой Волгоград на 2018 год получит более 1 миллиарда рублей субсидий из дорожного фонда Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона за подписью губернатора. Согласно документу, на формирование дорожного фонда городского округа город-герой Волгоград будет перечислено из дорожного фонда региона 1 миллиард 108 миллионов 439 тысяч рублей. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Прочитана: 1600 раз
Расследования 27.01.2018 11:06

Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, избившего сотрудника похоронной фирмы и повредившего его автомобиль. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в мае минувшего года 45-летний житель Урюпинского района ехал в машине своего знакомого. Заметив припаркованную на обочине "десятку" он попросил приятеля остановить авто. А сам, захватив металлическую трубу от домкрата, бросился к увиденной машине. Подбежав, он через окно ударил сидевшего в ней мужчину. Но тот не растерялся, и оттолкнув нападавшего, закрыл окно автомобиля. Тогда урюпинец стал бить трубой по машине.  Увидев, что происходит, знакомый нападавшего попытался уехать, но дебошир на ходу заскочил в его...
Прочитана: 2968 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 27.01.2018 10:19

О трудностях на дорогах, ожидаемых во время предстоящего празднования 75-й годовщины Сталинградской победы, предупредили автомобилистов и пешеходов волгоградские полицейские. Как передает ИА “Высота 102”, соответствующая информация была размещена на сайте регионального главка МВД. Стражи порядка сообщают, что в связи с организацией парада, а также прибытием в город ветеранов и их родственников, на дорогах появится много транспортных колонн, которые будут сопровождаться полицейскими автомобилями. В связи с этим, а также перекрытием некоторых улиц в центре города, госавтоинспекция рекомендует волгоградцам на время праздника больше пользоваться общественным транспортом. А автомобилистам заранее подобрать альтернативные маршруты и выполнять предписания дорожных знаков, а также указания сотрудников ДПС....
Прочитана: 4142 раз
Общество 27.01.2018 10:04

Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье Вдова участника Великой Отечественной войны, жительница хутора Лещевка Ленинского района Волгоградской области Мария Ивановна Самсонова потеряла всякую надежду на улучшение жилищных условий, которое положено ей по закону. Как призналась ветеран ИА «Высота 102», живет она в хибаре без водопровода, канализации и газа уже много лет. При этом комитет по строительству администрации региона еще в 2016 году провел обследование ее жилища и издал приказ, согласно которого признал пожилого человека получателем социальной выплаты на приобретение или строительство жилых...
Прочитана: 3700 раз
Происшествия 27.01.2018 09:46

Два человека пострадали в ДТП в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла накануне на пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинской. По предварительным данным, 50-летний водитель “Kia Cee'd” при повороте налево не пропустил ехавшую рядом с ним “Honda HR-V”. При столкновении травмы получил виновник ДТП и 44-летняя женщина-водитель автомобиля “Honda”. Пострадавшие госпитализированы.
Прочитана: 1986 раз
Газетный киоск 27.01.2018 06:21

Собачий вальс. Как в городах-организаторах ЧМ решают проблему бродячих псов РИА "Новости", 26 января 2018 года, в сокращении В различных СМИ публикуется информация о том, что в городах-организаторах ЧМ-2018 по футболу якобы готовятся к массовой "зачистке" бездомных собак. По словам общественников, они нашли тендеры с баснословными суммами на отлов и умерщвление собак и уже готовят документы в суд. Региональные и федеральные власти все это опровергают. РИА Новости разбиралось в подоплеке этой истории. Нереальные суммы Зоозащитница Екатерина Дмитриева первой обратила внимание на то, что власти некоторых городов-организаторов чемпионата мира по футболу провели тендеры по отлову, содержанию и умерщвлению безнадзорных собак на 2018 год....
Прочитана: 3414 раз
Происшествия 26.01.2018 20:09

На ул.Набережная в Волжском водитель отечественной «девятки» не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель грубо нарушал правила дорожного движения и подвергал риску окружающих - проезжал на красный сигнал светофора и по встречной полосе. Пытаясь скрыться от сотрудников,  водитель не справился с управлением, совершил наезд на дерево и был задержан полицейскими. Им оказался 26-летний волжанин, который ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде в 2016 году, причем срок лишения на момент задержаний еще не истек. Мужчина находился в состоянии опьянения, от...
Прочитана: 11719 раз
Аналитика 26.01.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: в Волгограде все сильнее ощущается приближение одной из самых главных дат героической истории города. В канун Международного дня памяти жертв Холокоста: в центре Волгограда провели «Акцию гражданской солидарности. Благотворительный фонд «Поколения» подвел итоги ежегодного конкурса иллюстрированных эссе: школьники получили награды. Бронекатер, поднятый со дна Волги, заступил на вахту у музея «Россия. Моя история»: личные вещи и оружие погибшего экипажа бронекатера представят на специальной экспозиции.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00...
Прочитана: 19172 раз


27 января 20:23
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в городе Волжском Волгоградской области
27 января 19:35
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Происшествия
27 января 20:23
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в городе Волжском Волгоградской области
27 января 19:35
В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
27 января 19:07
Губернатор Волгоградской области выехал в Волжский на место взрыва в жилом доме
27 января 18:35
В Волжском Волгоградской области в жилом доме прогремел взрыв, один человек пострадалСмотреть фотографииCмотреть видео
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