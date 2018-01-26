Прокуратура Волжского проводит проверку в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Пушкина. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. На место происшествия уже выехал прокурор региона Максим Ершов, а также прокурор Волжского Владислав Савенко. Областная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Напомним, ЧП произошло сегодня в 17.50. Известно, что пострадала 36-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами рук и дыхательных путей. Всего в жилом доме 8 подъездов. Взрыв произошел в пятом подъезде.