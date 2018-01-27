В Волгограде на выставке представили все краски казачьего края

В Волгограде в клубе творческой интеллигенции «Парнас» открылась персональная выставка волгоградской художницы Ирины Тур «Краски казачьего края». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, экспозиция вобрала в себя более двадцати картин: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные картины, выполненные маслом. Зрителями стали все, кому близка тема казачества и его непростой судьбы.

«Дело в том, что именно в эти дни, 99 лет назад, был подписан указ об уничтожении казачества. Были репрессированы многие семьи. Большое количество белоказаков эмигрировало и осело в различных странах, но при этом они сохранили любовь к России. И эта рана кровоточит до сих пор, где бы не жили потомки казаков: в Уругвае или Франции. Поэтому я всегда считала и считаю, что и в искусстве, литературе, живописи мы все должны говорить об единении. Именно любовь к России, Родине должна стать тем важным стержнем, на который мы все должны опираться. И моя выставка об этом - о счастье, Родине, красоте, любви».

По словам Ирины Тур, совсем не случайно на выставке был презентован и портрет русского писателя, нашего земляка Евгения Кулькина, которого по праву называют певцом казачьей земли. «Он был написан к 85-летию писателя и органично вписался в экспозицию выставки. А организовала это чудесное мероприятие руководитель клуба «Парнас» Елизавета Иванникова, большое ей за это спасибо».

В феврале выставка Ирины Тур будет показана в госпитале ветеранов войн, а большая персональная выставка откроется в залах музея имени Машкова в апреле.



