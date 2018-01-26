В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)











На месте взрыва газа в жилом доме на улице Пушкина в Волжском развернут оперативный штаб. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», в настоящее время здесь находятся руководители оперативных служб, губернатор Андрей Бочаров, мэр Волжского Игорь Воронин.













Место происшествия оцеплено. В настоящее время специалисты осматривают квартиру №73 на пятом этаже, где произошел взрыв. Они оценивают степень повреждений конструкций. Известно, что в самой квартире разрушены межкомнатные перегородки. Всех жильцов из подъезда эвакуировали. Часть из них разместилась у родственников, а часть в гостинице.

Взрыв на последнем этаже пятиэтажного панельного дома на улице Пушкина в Волжском прогремел сегодня в 17.50. В результате ЧП пострадала 36-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с ожогами рук и дыхательных путей. Всего в жилом доме 8 подъездов. Взрыв произошел в пятом подъезде.



