Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал в Волжский, где сегодня вечером произошел взрыв, предположительно бытового газа, в пятиэтажном жилом доме на улице Пушкина, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Известно, что взрыв прогремел в 17.50 в одной из квартир на последнем этаже многоэтажки. Пострадала 36-летняя женщина. По предварительной информации, это хозяйка квартиры, где и произошло ЧП. Пострадавшая доставлена в больницу с ожогами рук и дыхательных путей.

Обрушений конструкций не произошло, но стенка дома отклонилась на 5 сантиметров. В квартире, где произошел взрыв, разрушены межкомнатные перегородки. В настоящее время из подъезда эвакуировали всех жильцов. Проводится осмотр конструкций. В региональном главке МВД сообщили, что место происшествия оцеплено. Принимаются меры по охране общественного порядка.



