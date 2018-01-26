В Волжском Волгоградской области в жилом доме прогремел взрыв, один человек пострадал











Взрыв, предположительно бытового газа, произошел сегодня вечером в одной из квартир жилого дома на улице Пушкина в городе Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в результате пострадал один человек. По предварительной информации, это 36-летняя хозяйка квартиры, где и произошел взрыв. Она доставлена в больницу с ожогами рук и дыхательных путей. На данный момент известно, что взрыв без последующего горения прогремел в пятиэтажном доме на последнем этаже панельного дома. Обрушений конструкций не произошло, но стенка дома отклонилась на 5 сантиметров. В самой квартире полностью разрушена межкомнатная перегородка. В настоящее время из подъезда эвакуировали всех жильцов. Проводится осмотр конструкций. В региональном главке МВД сообщили, что место происшествия оцеплено. Принимаются меры по охране общественного порядка.