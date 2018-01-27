Комплексное обследование пруда-накопителя синтетических жирных кислот (СЖК) в Светлоярском районе, куда перевозятся отходы с полигона ТБО в Кировском районе Волгограда, провели сотрудники прокуратуры и природоохранных ведомств, сообщает ИА «Высота 102». По информации территориального управления Росприроднадзора, обследование было проведено два дня назад с участием государственного инспектора управления Росприроднадзора, сотрудников прокуратуры Кировского района Волгограда и Светлоярского района области, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, представителей администрации Светлоярского района и экспертной организации - филиала ФГБУ по ЮФО - «ЦЛАТИ по Волгоградской области». В ходе обследования были отобраны пробы компонентов окружающей среды в районе влияния объектов, проверено соответствие фактических работ по ликвидации Кировской свалки и пруда – накопителя СЖК в Светлоярском районе условиям проектной документации. Отмечается, что «органолептически, комиссией не установлено признаков загрязнения атмосферного воздуха». Поясним, что органолептический метод основан на том, что человек может что-то оценить только с помощью органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания и вкуса. Проще говоря, комиссия «не унюхала» каких-либо неприятных или удушливых запахов, не увидела испарений, дыма и пр. Однако сотрудники Росприроднадзора установили отдельные нарушения реализации хозяйствующим субъектом проектной документации. «Материалы выездного комиссионного обследования будут изучены и с учетом их результатов, а также результатов отобранных проб, направлены по подведомственности в государственные органы и органы прокуратуры», - сообщили в Росприроднадзоре по Волгоградской области.

По данным администрации региона, экологическую ситуацию в Светлоярском районе на этой неделе рассматривали и на выездном заседании Экологического совета при Волгоградской областной думе. В ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве с компанией, занимающейся ликвидацией опасного пруда-накопителя синтетических жирных кислот. Согласно документу, подрядчик - компания «ЭкоТехСервис» - теперь обязан представлять общественникам информацию о ходе проведения работ.

Информагентство ранее уже сообщало, что жители Светлого Яра массово жалуются на неприятные запахи, которые люди связывают с фактом переноса свалки из Кировского района Волгограда на пруд-накопитель, расположенный в Светлоярском районе. Жители района даже организовали в соцсетях акцию «Светлый Яр – не химическая помойка», цель которой – остановить ввоз на территорию района химической свалки из Кировского района Волгограда.

Напомним, на ликвидацию свалки в Кировском районе Волгограда, где содержались в том числе токсичные отходы, было выделено более 800 миллионов рублей. Было принято решение перевезти содержимое полигона на пруд-накопитель в Светлоярском районе, который также необходимо было ликвидировать.



