На турнире по хоккею волгоградцу вручили клюшку с автографом Владислава Третьяка

Хоккейный турнир, посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве, завершился сегодня зрелищным финалом, в котором сошлись команда городского ГИБДД и волгоградский «Авангард». Организованные при поддержке депутатов областной думы соревнования обрели региональный статус и станут ежегодными.

Игры начались накануне на крытом ледовом катке в Кировском районе Волгограда. Их результаты определили участников финального матча. Счет решающего поединка – 5:4 в пользу «Авангарда», представляющего Кировский район областного центра.





Сразу после завершающего свистка арбитра началась церемония награждения. Специальный приз – клюшку с автографом легендарного вратаря, трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка привезла депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова. Его обладателем стал самый опытный хоккеист турнира – 58-летний игрок команды «Темп» Виталий Часовской.

«Хоккей любят миллионы. Мы все гордимся победами сборной нашей страны на международной арене, – обратилась к участникам турнира Татьяна Цыбизова. – Однако не менее важно развивать и массовый любительский спорт. Наша задача – создавать для этого условия, чтобы в Волгограде становилось больше таких замечательных катков».

Единственная не волгоградская команда соревнований – клуб имени А.П. Маресьева - заняла почетное четвертое место. Камышане уехали домой с заслуженными медалями. По словам депутата Волгоградской областной думы Юрия Корбакова, в Камышине 18 хоккейных «коробок», правда, крытого катка пока нет. Тем не менее, клуб имени Маресьева стал победителем открытого чемпионата Саратовской области. Отрадно, что теперь и в Волгоградской области повышается интерес к хоккею. Он уверен, что турнир, посвященный 75-летию Сталинградской Победы, даст толчок развитию этого популярного вида спорта в регионе.

Призеры соревнований награждены медалями и кубками. На третьей строчке турнирной таблицы разместилась команда «Темп» из Красноармейского района Волгограда. Второй стала сборная ГИБДД, которая по ходу финального матча дважды отыгрывалась, но всё-таки уступила с разницей в одну шайбу.

Победителей турнира – хоккеистов «Авангарда» награждала председатель комитета регпарламента по охране здоровья, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Наталья Семенова.





«Турнир, посвященный юбилею Сталинградской Победы, нужен для патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, и вместе с тем такие соревнования стимулируют взрослых и детей заниматься физической культурой, вести здоровый образ жизни. Именно так, вырастает здоровое, духовно и физически, будущее нашей страны, – подчеркнула Наталья Семенова. – Спорт объединяет всех – независимо от пола, возраста, социального положения и политических взглядов. Не случайно, сегодня на турнире присутствовали депутаты трех фракций Волгоградской областной Думы. В дальнейшем мы планируем расширить круг команд-участников нашего турнира и сделать его ежегодным».







