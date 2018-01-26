Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, избившего сотрудника похоронной фирмы и повредившего его автомобиль. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в мае минувшего года 45-летний житель Урюпинского района ехал в машине своего знакомого. Заметив припаркованную на обочине "десятку" он попросил приятеля остановить авто. А сам, захватив металлическую трубу от домкрата, бросился к увиденной машине. Подбежав, он через окно ударил сидевшего в ней мужчину. Но тот не растерялся, и оттолкнув нападавшего, закрыл окно автомобиля. Тогда урюпинец стал бить трубой по машине. Увидев, что происходит, знакомый нападавшего попытался уехать, но дебошир на ходу заскочил в его авто. Но перед этим он успел кинуть несколько камней в автомобиль потерпевшего. Известно, что у мужчины, подвергшегося нападению, было сломано плечо, а материальный ущерб составил 27 тысяч рублей.

Когда нападавшего задержали стражи порядка, он рассказал им, что незадолго до конфликта ему нагрубили в похоронной фирме, где работал пострадавший мужчина. Это произошло после того, как он попросил скидку. А позже, увидев одного из "грубиянов", он решил отомстить за нанесенное оскорбление. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений и умышленную порчу автомобиля.



