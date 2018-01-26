Два человека пострадали в аварии в центре Волгограда

О трудностях на дорогах, ожидаемых во время предстоящего празднования 75-й годовщины Сталинградской победы, предупредили автомобилистов и пешеходов волгоградские полицейские. Как передает ИА “Высота 102”, соответствующая информация была размещена на сайте регионального главка МВД. Стражи порядка сообщают, что в связи с организацией парада, а также прибытием в город ветеранов и их родственников, на дорогах появится много транспортных колонн, которые будут сопровождаться полицейскими автомобилями. В связи с этим, а также перекрытием некоторых улиц в центре города, госавтоинспекция рекомендует волгоградцам на время праздника больше пользоваться общественным транспортом. А автомобилистам заранее подобрать альтернативные маршруты и выполнять предписания дорожных знаков, а также указания сотрудников ДПС....

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