В Волжском погоню за нетрезвым водителем остановило дерево (ВИДЕО)







На ул.Набережная в Волжском водитель отечественной «девятки» не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель грубо нарушал правила дорожного движения и подвергал риску окружающих - проезжал на красный сигнал светофора и по встречной полосе. Пытаясь скрыться от сотрудников, водитель не справился с управлением, совершил наезд на дерево и был задержан полицейскими. Им оказался 26-летний волжанин, который ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде в 2016 году, причем срок лишения на момент задержаний еще не истек. Мужчина находился в состоянии опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении водителя был составлен материал по ч 1. ст. 264. УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Данное правонарушение наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Задержанному также придется заплатить штраф за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.



