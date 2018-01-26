Претендентом на ремонт здания администрации Волгоградской области займутся правоохранители

Волгоградское УФАС признало необоснованной жалобу фирмы «Строительные технологии» из Новосибирска на действия аукционной комиссии при проведения аукциона на ремонт здания администрации Волгоградской области, который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе антимонопольного органа, в ходе проведения внеплановой проверки в действиях заказчика выявлены незначительные нарушения законодательства о контрактной системе, однако данные нарушения никаким образом не повлияли на результат определения поставщика. Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, «данный участник не смог бы стать победителем аукциона в связи с непредставлением им необходимого опыта исполнения контракта на выполнение соответствующих предмету закупки работ по сохранению объектов культурного наследия». Кроме того, выявился и такой любопытный факт. Так, в составе заявки данного участника была представлена лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, однако в реестре лицензий на осуществление вышеуказанного вида деятельности, размещенном на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации, сведения о наличии у ООО «Строительные технологии» такого документа отсутствуют. В связи с вышеуказанными обстоятельствами решено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе не выдавать и передать материалы дела в правоохранительные органы для проверки факта наличия или отсутствия у ООО «Строительные технологии» указанной лицензии. Напомним, на действия заказчика на выполнение работ для создания в здании администрации Волгоградской области регионального организационно-технического комплекса оперативного управления жаловались уже три компании. Все это время подведение итогов аукциона было заморожено. Всего в закупке принимала участие одна компания – «Приволжтранстрой», которая и была признана победителем.



