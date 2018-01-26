В избирком Волгоградской области о себе заявили противники перевода стрелок часов

Сегодня в избирательную комиссию Волгоградской области поступило обращение от новой инициативной группы, желающей принять участие в референдуме. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме, данное сообщество намерено агитировать население против перевода стрелок часов на час вперед. Одним из официальных представителей этой группы является член общественной палаты региона, известный юрист Светлана Казачонок. В ряды тех, кто выступает за московское время, вступили депутаты облдумы Руслан Шарифов, Александр Осипов, Сергей Федюшкин, член общественной палаты региона Вячеслав Черепахин. Всего – 20 человек.

Вопрос о регистрации группы для участия в агитационной кампании будет решен на ближайшем заседании избиркома области. После чего, данное сообщество получит право участвовать в жеребьевке по распределению эфирного времени и печатных площадей в СМИ для изложения своей позиции по поводу времени. Отметим, что в избиркоме ожидают поступления заявки от третьей группы, которая также подключится к работе с электоратом в преддверии референдума. Первой же в избирком еще в октябре минувшего года заявилась группа общественников, которая стала инициатором проведения массового опроса населения области.

Напомним, народное голосование по вопросу целесообразности перевода стрелок часов в Волгоградской области на час вперед от Москвы состоится 18 марта - в день выборов президента России. Референдум будет признан состоявшимся при участии в нем не менее 50% от общей численности избирателей региона.







