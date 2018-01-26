





Смотрите сегодня в программе: в Волгограде все сильнее ощущается приближение одной из самых главных дат героической истории города. В канун Международного дня памяти жертв Холокоста: в центре Волгограда провели «Акцию гражданской солидарности. Благотворительный фонд «Поколения» подвел итоги ежегодного конкурса иллюстрированных эссе: школьники получили награды. Бронекатер, поднятый со дна Волги, заступил на вахту у музея «Россия. Моя история»: личные вещи и оружие погибшего экипажа бронекатера представят на специальной экспозиции.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



