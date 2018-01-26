В Волгограде следователь фальсифицировал дела

Бывший следователь отделения по расследованию преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия СЧ по РОПД УМВД России по Волгограду обвиняется в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовным делам. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила это уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, летом 2017 года следователь проводил расследование по факту сбыта наркотиков в значительном размере. Установлено, что он утратил из материалов уголовного дела протоколы допроса главного фигуранта и ключевого свидетеля, а также протоколы очной ставки и проверки показаний на месте.

Не желая быть привлеченным за это к дисциплинарной ответственности, следователь изготовил процессуальные документы, содержащие заведомо ложные сведения об обстоятельствах совершения преступления, после чего самостоятельно подписал их за свидетелей. Затем на основании сфальсифицированных документов он предъявил гражданину обвинение в пособничестве при сбыте наркотиков. Однако прокурор возвратил дело в УМВД России по г.Волгограду для дополнительного расследования и инициировал уголовное преследование за фальсификацию доказательств. В ходе расследования уголовного дела был вскрыт еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под домашним арестом. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.



