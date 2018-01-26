В Волгограде полтора года колонии получил мошенник-автоподжигатель

К полутора годам колонии-поселения приговорил суд волгоградца Дмитрия Попова за мошенничество с автостраховкой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в октябре 2012 года при пожаре был сильно поврежден его автомобиль, но случай был нестраховым. Тогда Попов попросил своего знакомого, работавшего в страховой компании, оформить ему полис “КАСКО”. При оформлении бумаг он показал фото аналогичного авто. После этого он перевез свою машину в Городищенский район и там поджег ее. Затем он заявил о наступлении страхового случая, и получил более 1,5 миллиона рублей компенсации. Даже когда обман вскрылся, Попов не признал своей вины. Уголовное дело расследовали сотрудники волгоградского СУ УМВД России. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Отметим, что приговор в силу не вступил и может быть обжалован.



