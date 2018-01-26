В Волгограде наградили самых патриотичных школьников









Сегодня стали известны лауреаты и победители конкурса иллюстрированных эссе, который ежегодно проводит благотворительный фонд "Поколения" среди школьников 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений региона. Как сообщает ИА "Высота 102", в этом году на рассмотрение жюри была представлена 31 работа. Выбрать лучшие было непросто, так как все сочинения по своему были интересны и содержательны. Однако работы победителей, по словам организаторов, отличались особой эмоциональностью, были аргументированы и подкреплены документами и примерами из реальной жизни.













Все лауреаты и победители конкурса школьных эссе "Помню и горжусь", посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве, их учителя собрались сегодня в зале заседаний Волгоградской городской думы. По словам депутата Волгоградской городской думы, регионального координатора партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Иосифа Ефремова, у молодого поколения есть понимание того, что нужно хранить память о тех событиях. "Я могу сказать с уверенностью, что все, кто присутствует в этом зале, кто участвовал в этом конкурсе, - настоящие патриоты России", - сказал депутат. Он рассказал, что был восхищен работами школьников, их любознательностью, желанием понять те страшные события и вникнуть в детали.

Первое место конкурсная комиссия присудила 11-класснику из МОУ "Лицей №9" Николаю Середе. "Нам необходимо помнить ошибки прошлого, чтобы не повторить их вновь", - считает Николай. Второе место по праву заняла девятиклассница Евгения Прусакова из МОУ СШ №96. В своей работе она исследовала судьбу и подвиг легендарного летчика Алексея Маресьева. В прошлом году в Волгоградской области отпраздновали 100-летие со дня его рождения.













Третье место жюри присудило ученице 9-го класса МОУ СШ №140 Полине Подопригоре, которая рассказала об истории города необычным способом - от лица самого города-героя. Все победители были награждены дипломами и ценными призами.



