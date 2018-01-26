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 26.01.2018 16:35

На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»

В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков и социолог Антон Лукаш. Поводом для дискуссии послужила авторская статья Сергея Трофимова, опубликованная на сайте информагентства, «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы». Почему эта публикация не осталась незамеченной и какие мнения она вызвала – смотрите на «Высоте 102». 


 

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Общество 26.01.2018 17:48

Полицейские Волгограда получили "автоподкрепление" к ЧМ-2018 Новые служебные автомобили пополнили строй волгоградской полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, 50 машин "Renault Logan" и "Лада Гранта" поступили в Волгоград в преддверии проведения мирового футбольного чемпионата. Автомобили предоставили волгоградским полицейским в рамках федеральной программы МВД по обеспечению безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ключи от новеньких патрульных машин вручил подразделениям ГИБДД и патрульно-постовой службы УМВД России по г. Волгограду начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.
Прочитана: 277 раз
Расследования 26.01.2018 17:13

Волгоградское УФАС признало необоснованной жалобу фирмы «Строительные технологии» из Новосибирска на действия аукционной комиссии при проведения аукциона на ремонт здания администрации Волгоградской области, который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе антимонопольного органа, в ходе проведения внеплановой проверки в действиях заказчика выявлены незначительные нарушения законодательства о контрактной системе, однако данные нарушения никаким образом не повлияли на результат определения поставщика. Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, «данный участник не смог бы стать победителем аукциона в связи с непредставлением им необходимого опыта исполнения контракта на выполнение соответствующих предмету закупки работ по сохранению объектов культурного наследия». Кроме...
Прочитана: 553 раз
Общество 26.01.2018 17:13

Сегодня в избирательную комиссию Волгоградской области поступило обращение от новой инициативной группы, желающей принять участие в референдуме. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме, данное сообщество намерено агитировать население против перевода стрелок часов на час вперед. Одним из официальных представителей этой группы является член общественной палаты региона, известный юрист Светлана Казачонок. В ряды тех, кто выступает за московское время, вступили депутаты облдумы Руслан Шарифов, Александр Осипов, Сергей Федюшкин, член общественной палаты региона Вячеслав Черепахин. Всего – 20 человек. Вопрос о регистрации группы для участия в агитационной кампании будет решен на ближайшем заседании избиркома области. После чего, данное сообщество получит право...
Прочитана: 299 раз
Экономика 26.01.2018 16:47

На 1 января 2018 г. число организаций, филиалов и других обособленных подразделений Волгоградской области, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, составило 46,6 тыс. единиц и сократилось по сравнению с 1 января 2017 г. на 4591 единицу (на 9,0%). Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию, составило 61,6 тыс. единиц и увеличилось по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 1,6%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Как пояснили в организации, уменьшение количества хозяйствующих субъектов связано с активной работой по исключению из Единого государственного реестра юридических лиц и статистического регистра хозяйствующих субъектов организаций, давно не осуществляющих деятельность. ...
Прочитана: 609 раз
Расследования 26.01.2018 16:33

Бывший следователь отделения по расследованию преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия СЧ по РОПД УМВД России по Волгограду обвиняется в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовным делам. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила это уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.  По версии следствия, летом 2017 года следователь проводил расследование по факту сбыта наркотиков в значительном размере. Установлено, что он утратил из материалов уголовного дела протоколы допроса главного фигуранта и ключевого свидетеля, а также протоколы очной ставки и проверки показаний на месте.  Не желая...
Прочитана: 899 раз
Расследования 26.01.2018 16:04

К полутора годам колонии-поселения приговорил суд волгоградца Дмитрия Попова за мошенничество с автостраховкой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в октябре 2012 года при пожаре был сильно поврежден его автомобиль, но случай был нестраховым. Тогда Попов попросил своего знакомого, работавшего в страховой компании, оформить ему полис “КАСКО”. При оформлении бумаг он показал фото аналогичного авто. После этого он перевез свою машину в Городищенский район и там поджег ее. Затем он заявил о наступлении страхового случая, и получил более 1,5 миллиона рублей компенсации. Даже когда обман вскрылся, Попов не признал своей вины. Уголовное дело расследовали...
Прочитана: 623 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 26.01.2018 15:58

В Волгограде наградили самых патриотичных школьников Сегодня стали известны лауреаты и победители конкурса иллюстрированных эссе, который ежегодно проводит благотворительный фонд "Поколения" среди школьников 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений региона. Как сообщает ИА "Высота 102", в этом году на рассмотрение жюри была представлена 31 работа. Выбрать лучшие было непросто, так как все сочинения по своему были интересны и содержательны. Однако работы победителей, по словам организаторов, отличались особой эмоциональностью, были аргументированы и подкреплены документами и примерами из реальной жизни.  Все лауреаты и победители конкурса школьных эссе "Помню и горжусь", посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве, их учителя собрались...
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Экономика 26.01.2018 15:16 (Обновлено: 26.01.2018 15:16)

Объявить мораторий на применение к бюджетным организациям штрафных санкций за использование приборов учета электроэнергии с истекшим сроком обязательной поверки. С таким предложением к сетевым компаниям  обратились депутаты Волгоградской областной думы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента. Инициатива прозвучала на заседании рабочей группы по рассмотрению ситуации в региональной электроэнергетике при парламентском комитете по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству. В обсуждении актуальных для этой сферы вопросов вместе с областными депутатами участвовали представители исполнительной власти, надзорных органов и предприятий энергетической отрасли. «В списке наказанных за неучтенное потребление электроэнергии много муниципальных и государственных организаций. Сумма предъявляемых им претензий – более 100 миллионов...
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Происшествия 26.01.2018 13:52 (Обновлено: 26.01.2018 13:53)

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №15 Волгограда выявили факт демонстрации одним из осужденных татуировок с фашистской символикой. Как сообщили ИА «Высота 102» а пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, согласно экспертизе, основу татуировок на теле осужденного составляет свастика, на пальце, предплечье и плече, на левом колене - татуировки в виде «фашистского креста» и в виде «эполета с нацисткой свастикой».  За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики постановлением Дзержинского районного суда города Волгограда осужденный оштрафован на 1000 рублей. 
Прочитана: 5387 раз
Общество 26.01.2018 13:50

В Волгограде четыре дома снесены по решению судов. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», привела инспекция госстройнадзора по Волгоградской области. Так, исчезли  дома по ул. Быковской, 36 в Дзержинском районе, по ул. Таманской в Краснооктябрьском районе, по ул. Красноуфимоской,15 в Кировском районе, по ул. Крылова, 106 в Краснооктябрьском районе. При этом в отношении еще 19 строений решения судов о сносе вступили в законную силу. Еще шесть исков районных администраций о сносе домов, которые чиновники считают самовольными постройками, рассматриваются судьями.  Напомним, несколько лет назад районные чиновники вдруг обнаружили, что на землях, предназначенных для индивидуального строительства, выросли многоквартирные двух- и трехэтажные дома....
Прочитана: 1131 раз
Общество 26.01.2018 13:39

Историей взимания  с юных участников городского конкурса поделок «Новогодний калейдоскоп» в Волжском завышенных взносов  заинтересовалась прокуратура. Как сообщила ИА "Высота 102" старший  помощник  прокурора  Волгоградской области Оксана  Черединина, надзорное ведомство провело проверку обстоятельств проведения  конкурса, который организовало муниципальное учреждение - Дворец творчества детей и молодежи Волжского -  в декабре минувшего года. В состязании на лучшую поделку  приняли участие более 1000 человек. Сумма взносов  за участие в конкурсе варьировалась от 80 до 320 рублей.  При этом она не должна была  превышать 80 рублей. В адрес директора учреждения было внесено представление об устранении нарушения. А взятые сверх установленного норматива деньги должны вернуться...
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Происшествия 26.01.2018 13:10

Почти 300 килограммов металлоконструкций пытались украсть с причала  в Кировском районе двое безработных. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, мужчин 36 и 32 лет сотрудники вневедомственной охраны задержали в тот момент, когда они грузили “добычу” в автоприцеп.  Любители чужого металла  признались в совершенном правонарушении и были переданы прибывшим на место полицейским. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ими ущерба, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Общество 26.01.2018 13:05

В Волгограде во время ЧМ-2018 будет ни пройти, ни проехать Специальная схема движения во время проведения матчей ЧМ-2018 будет действовать в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, для удобства и безопасности болельщиков будут организованы пешеходные зоны и парковки на ряде городских дорог, прилегающих к стадиону «Волгоград Арена». Также в рамках ранее утвержденного плана праздничных мероприятий традиционные пешеходные зоны будут действовать на улицах Чуйкова, Советской, набережной имени 62-й Армии. Предварительную проверку  схема пройдет в дни тестовых матчей – 21 апреля и 2 мая,  и в день проведения финала Кубка России по футболу. В ходе проведения этих игр будут отработаны все организационные вопросы, связанные с проведением мундиаля....
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Общество 26.01.2018 12:45

Жителей Волгоградской области приглашают на учебу в пограничные вузы ФСБ Управлением ФСБ России по Волгоградской области проводится набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в городах Москва, Голицыно, Калининград, Хабаровск, Курган, Анапа. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, поступить на обучение можно с 16 до 22 лет, причем кандидатами могут считаться как выпускники школ и колледжей, так и 11-классники. Главные требования - постоянная прописка в Волгоградской области, отличное физическое и психическое здоровье, спортивная подготовка. Продолжительность обучения: высшее – 5 лет, среднее – до 3 лет. В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание. Порядок проведения...
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Расследования 26.01.2018 12:26

За гибель упавшей в выгребную яму пожилой женщины-инвалида будет отвечать в суде депутат Степновского сельского совета. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской области Оксана  Черединина, мужчину обвиняют в том, что он не сделал ограждение вокруг выгребной ямы, которую копали около его частного дома в поселке Вишневка Палласовского района. 9 октября минувшего года туда упала 67-летняя местная жительница – инвалид 1 группы по зрению. После падения в двухметровую яму она получила многочисленные травмы, от которых на следующий день умерла в больнице. Теперь 50-летнему народному избраннику грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение правил безопасности по неосторожности повлекшее смерть...
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