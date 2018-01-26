Депутаты Волгоградской облдумы попросили энергетиков не «кошмарить» бюджетников

Объявить мораторий на применение к бюджетным организациям штрафных санкций за использование приборов учета электроэнергии с истекшим сроком обязательной поверки. С таким предложением к сетевым компаниям обратились депутаты Волгоградской областной думы, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента.

Инициатива прозвучала на заседании рабочей группы по рассмотрению ситуации в региональной электроэнергетике при парламентском комитете по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству. В обсуждении актуальных для этой сферы вопросов вместе с областными депутатами участвовали представители исполнительной власти, надзорных органов и предприятий энергетической отрасли.

«В списке наказанных за неучтенное потребление электроэнергии много муниципальных и государственных организаций. Сумма предъявляемых им претензий – более 100 миллионов рублей, – отмечает председатель профильного комитета Волгоградской областной Думы Дмитрий Калашников. – Столь значительные выплаты ложатся на бюджеты и могут повлечь негативные последствия для социальной сферы региона. Мы предлагаем энергетикам не применять к бюджетным организациям штрафные санкции, а сообща работать над устранением выявленных нарушений, если они допущены неумышленно. Вместе с этим виновное должностное лицо должно понести адекватное поступку дисциплинарное или административное наказание. Цель – не покарать, во что бы то ни стало, а обеспечить соблюдение существующих правил и безопасность электроснабжения».

Напомним, в адрес региональных парламентариев поступают обращения от различных организаций, в которых описывается проблема в отношениях между поставщиками и потребителями электрической энергии, связанная с так называемым «неучтенным (безучетным) потреблением». Речь идет о случаях, когда истекает срок межповерочных интервалов приборов учета потребляемой электроэнергии и трансформаторов тока, а также, когда нарушены или отсутствуют пломбы на электрооборудовании.

В последнее время сетевые организации, в частности, филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и МУПП «ВМЭС» в подобных ситуациях занимают жесткую позицию. На основании актов о безучетном потреблении они предъявляют к оплате суммы, которые многократно превышают стоимость реально расходуемой потребителями электроэнергии. По данным ПАО «Волгоградэнергосбыт», с начала 2015 года по конец прошлого указанными сетевыми компаниями были составлены акты неучтенного потребления в объёме свыше 785 млн рублей. Столь суровым санкциям были подвергнуты более 170 юридических лиц, причём, не только частные коммерческие предприятия, но и садоводческие товарищества, бюджетные и социальные учреждения (детские сады, школы, больницы), общественные организации. В результате некоторые из них были поставлены на грань разорения. Данные факты стали поводом для многочисленных судебных разбирательств. Вместе с тем большинство именно этих потребителей долгое время исправно и добросовестно платили за поставляемую электроэнергию, а просрочку обязательной поверки электрического счетчика допустили по незнанию или недосмотру должностных лиц. Кроме того, областные депутаты продолжат работу по совершенствованию и уточнению законодательства, регламентирующего эту сферу.



