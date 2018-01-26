На 1 января 2018 г. число организаций, филиалов и других обособленных подразделений Волгоградской области, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, составило 46,6 тыс. единиц и сократилось по сравнению с 1 января 2017 г. на 4591 единицу (на 9,0%). Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию, составило 61,6 тыс. единиц и увеличилось по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 1,6%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Как пояснили в организации, уменьшение количества хозяйствующих субъектов связано с активной работой по исключению из Единого государственного реестра юридических лиц и статистического регистра хозяйствующих субъектов организаций, давно не осуществляющих деятельность.

То, что из реестра выбыли недействующие организации, подтверждает наблюдаемый рост по основным показателям экономики и социальной сферы Волгоградской области, констатировали в Волгоградстате. В частности, здесь приведены данные о росте индекса промышленного производства, оборота организаций, объема выполненных работ в строительстве, об активизации потребительского рынка и повышении реальной заработной платы.



