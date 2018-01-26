Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье

Вдова участника Великой Отечественной войны, жительница хутора Лещевка Ленинского района Волгоградской области Мария Ивановна Самсонова потеряла всякую надежду на улучшение жилищных условий, которое положено ей по закону. Как призналась ветеран ИА «Высота 102», живет она в хибаре без водопровода, канализации и газа уже много лет. При этом комитет по строительству администрации региона еще в 2016 году провел обследование ее жилища и издал приказ, согласно которого признал пожилого человека получателем социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений за счет субвенций федерального бюджета. «Мне даже письмо прислали в прошлом году, - рассказывает она. – «Уважаемая Мария Ивановна! Приказом комитета строительства Волгоградской области от 06.09.2016 № 586 - Вы признаны получателем социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений».

При этом чиновники сослались на федеральный закон «О ветеранах» и постановление администрации Волгоградской области от 10 августа 2009 г. «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории Волгоградской области».

Однако до сих пор Мария Ивановна не получила ни социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений, ни само жилье.

Глава администрации Ленинского района Николай Варваровский заявил редакции ИА «Высота 102», что все необходимые документы «мы подготовили, отправили в комитет по строительству. Так что все в порядке, Самсонова поставлена на очередь, придется подождать». Правда, сколько ждать – не уточнил.

Во время Сталинградской битвы Мария Ивановна, которой было 11 лет, помогала хоронить погибших бойцов. Днем и ночью их трупы десятками плыли по Волге. Тела вытаскивали баграми, и нужно было обязательно найти документы. Зимой 1942 -1943 года девочка Маша наравне со взрослыми - стариками и женщинами - рубила толстый речной лед и ставила сети. «Мы были голодные, ноги и руки в ледяной воде, нельзя было даже подумать, чтобы взять себе рыбку - весь улов шел для нужд фронта». Мария Ивановна хорошо помнит ночь, когда ее разбудил дед, и они побежали на Волгу, где вперемешку с горючим от взорванной баржи в воде плавали мешки с ржаной мукой. Выловили все, что могли - накормили тогда весь хутор. «В штате рыболовецкого хозяйства я работала с 12 лет, - рассказывает Мария Ивановна. – Потом трудилась пекарем, в лесхозе, и так всю жизнь. Муж мой рано умер от болезней и ран, полученных на фронте, детей сама на ноги поднимала. Сейчас мне 86 лет. Хотелось бы дождаться нового жилья и выполнения обещаний властей, да боюсь, что могу и не успеть».



