В Волгограде осужденного оштрафовали за тату с фашисткой символикой

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №15 Волгограда выявили факт демонстрации одним из осужденных татуировок с фашистской символикой. Как сообщили ИА «Высота 102» а пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, согласно экспертизе, основу татуировок на теле осужденного составляет свастика, на пальце, предплечье и плече, на левом колене - татуировки в виде «фашистского креста» и в виде «эполета с нацисткой свастикой».

За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики постановлением Дзержинского районного суда города Волгограда осужденный оштрафован на 1000 рублей.



