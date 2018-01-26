В Волгограде во время ЧМ-2018 будет ни пройти, ни проехать





Специальная схема движения во время проведения матчей ЧМ-2018 будет действовать в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, для удобства и безопасности болельщиков будут организованы пешеходные зоны и парковки на ряде городских дорог, прилегающих к стадиону «Волгоград Арена». Также в рамках ранее утвержденного плана праздничных мероприятий традиционные пешеходные зоны будут действовать на улицах Чуйкова, Советской, набережной имени 62-й Армии.

Предварительную проверку схема пройдет в дни тестовых матчей – 21 апреля и 2 мая, и в день проведения финала Кубка России по футболу. В ходе проведения этих игр будут отработаны все организационные вопросы, связанные с проведением мундиаля. Это не только работа дорожной и транспортной инфраструктуры, но и комплексное функционирование стадиона, проход болельщиков на стадион в соответствии с требованиями силовых структур, сервисы для зрителей и клиентских групп, подготовка контролеров-распорядителей и волонтеров.

Итак, где в Волгограде нельзя будет проехать?

На период футбольных матчей будет приостановлено движение, остановка и стоянка транспортных средств:

с 00:00 18 июня 2018 до 05:00 19 июня 2018;

с 00:00 22 июня 2018 до 02:00 23 июня 2018;

с 00:00 25 июня 2018 до 01:00 26 июня 2018;

с 00:00 28 июня 2018 до 01:00 29 июня 2018

на автомобильных дорогах:

- улицы Батальонной,

-улицы Химической,

-дороги от проспекта им. В.И. Ленина до наб. 62-й Армии,

-проспекта им. В.И. Ленина в границах от улицы 7-й Гвардейской до 39-й Гвардейской;

-наб. 62-й Армии в границах от улицы Комсомольской до улицы им. маршала Чуйкова;

-улицы Комсомольской в границах от улицы Советской до наб. 62-й Армии;

-улицы 7-й Гвардейской в границах от улицы им. маршала Чуйкова до наб. 62-й Армии;

-улицы Коммунистической в границах от улицы им. Гоголя до улицы Комсомольской;

-улицы им. Рихарда Зорге в границах от местного проезда проспекта им. В.И. Ленина до проспекта им. В.И. Ленина;

-улицы Козловской в границах от улицы Профсоюзной до улицы Академической;

-ул. им. маршала Чуйкова в границах от наб. 62-й Армии до проспекта им. В.И. Ленина;

-улицы Кубинской в границах от ул. им. Лермонтова до проспекта им. В.И. Ленина.

По каким улицам можно объехать?

- улица Профсоюзная,

-улица Ростовская,

-улица Краснознаменская,

-улица Голубинская,

-улица Невская,

-улица Комсомольская,

-улица Хиросимы,

-улица 7-й Гвардейской,

-улица 4-х Связистов,

-улица им. Рихарда Зорге,

-улица 39-й Гвардейской,

-проспект Металлургов,

-проспект им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,

-улица Ангарская,

-улица Советская,

-улица им. Рокоссовского,

-улица им. Лермонтова,

-улица им. маршала Еременко,

-улица Ополченская,

-III Продольная магистраль.

Как будет работать общественный транспорт?

На время проведения ЧМ-2018 в Волгограде будут организованы специальные парковки для тех, кто приедет в город на личном автотранспорте. Перехватывающие парковки появятся у ТЦ «Комсомолл», ТЦ «Акварель», ТЦ «Ашан», на улице Тракторостроителей. Общее количество транспорта, который они смогут принять, составляет более 3000 автомобилей и свыше 80 автобусов. Данные парковки будут работать бесплатно.

Жителям расположенных рядом со стадионов домов будут выданы пропуска для личного транспорта для проезда к местам проживания.

Для удобства горожан и гостей города в эти дни все виды общественного транспорта будут работать по специальному расписанию. Изменятся и схемы некоторых маршрутов. Так, автобусы №95 начнут объезжать участок Первой продольной магистрали по ул. 39-й Гвардейской, Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы и 7-й Гвардейской.

В рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу для городского электротранспорта будут организованы разворотные кольца

Троллейбусы №9 и №12 от Спартановки станут следовать до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. Движение скоростного трамвая будет осуществляться от ст. «Ельшанка» до «ТРК «Европа Сити Молл» и обратно.

Маршрутные такси №3с, №36 и №10 также проследуют по измененным маршрутам в соответствии с ограничениями движения по просп. им. В. И. Ленина. Остальной общественный транспорт в дни проведения тестовых матчей, а также в дни игр Чемпионата мира продолжит работать в обычном режиме. Кроме того, в дни проведения международных встреч Чемпионата мира будет ограничена стоянка транспорта в непосредственной близости от Центрального стадиона. На данных участках дополнительно будут установлены знаки 3.27, 3.28, запрещающие стоянку и остановку транспорта, знаки маршрутного ориентирования, дублируемые на английской транскрипции.



