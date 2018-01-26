Сегодня в Волгограде открылась выставка-продажа изделий Кировской меховой фабрики. Известный производитель представляет качественные шубы из норки, нутрии, мутона и лисицы по приемлемой цене. Будущих обладательниц меховых изделий ждет заманчивое предложение – скидка 30%* на весь ассортимент. Почему волгоградкам стоит заинтересоваться возможностью приобретения шубы именно у Кировской меховой фабрики – в интервью ИА «Высота 102».





– Проявлять индивидуальность в одежде все больше становится нормой. Чем ваша фабрика может удивить потребителя? Какие модели предлагаете?

– Нашим покупательницам мы предлагаем широкий ассортимент норковых шуб. От классической норковой шубы в роспуск до набирающей всё большую популярность модели «летучая мышь». Она – настоящая находка для автолюбительниц, поскольку длина в 70-80 см не препятствует вождению машины. В шубе такого фасона можно смело посещать торжественные мероприятия или просто выйти на прогулку.









Модель «рубашка» подойдёт девушке в джинсах ничуть не меньше, чем женщине в строгой юбке.

«Москвичка» – модель, приближенная к классической. Когда вы слышите слово шуба, возможно, именно она ассоциативно всплывает в вашей памяти.









Романтическим и элегантным натурам подойдет изысканная и утончённая модель – «Шанель».

И конечно, у нас имеется популярная «поперечка» (шуба, в которой меховые пластины располагаются не вертикально, а горизонтально. Прим. ред.). По нашему наблюдению шубам этого фасона покупательницы отдают наибольшее предпочтение.









– Среди ассортимента вашего предприятия изделия различных цветов. К примеру, графитовый – это чрезвычайно популярный цвет, а как достигается такой цвет шуб?

– Да, именно изделия из такого цвета является хитом продаж этого сезона. Из норки этого оттенка получаются шикарные шубы. Чтобы получить графитовый цвет, используют шкурки серо-голубой норки. На них наносится тонировка и получается безумно красивый оттенок.





– Ваше предприятие с выставками-продажами посетило многие города. В Волгограде вы будете всего несколько дней. Если кто-то не успеет к вам прийти, как можно в таком случае купить шубу?

– Конечно, мы ждем волгоградок на выставке, но приобрести понравившуюся модель можно и дистанционно, заказав ее в интернет-магазине по адресу meha-kirov.ru . После регистрации и выбора изделия на ваш телефон придет оповещение о заказе и промо-код на скидку 30%*.

Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят детали заказа. Если изделие есть в наличии – его сразу же отправят вам курьерской службой. Если шубки нет в наличии – мы сошьем её по вашим меркам.

Доставка и примерка у нас бесплатная и, что важно, оплата после примерки. Добавлю, мы рады, что услуга интернет-магазина привлекает наших покупателей.





– Все знают или, во всяком случае, подозревают, что качественная шуба не может стоить слишком дёшево. Что вы скрываете за такими большими скидками?

– Ничего не скрываем. Являясь производителем, мы сами шьём шубы из сырья, закупаемого у крупнейшего кировского зверохозяйства «Вятка», с которым имеем продолжительное сотрудничество на протяжении долгих лет. За счёт этого мы делаем доступную цену нашей продукции. К тому же, традиционно в конце сезона – крупные скидки. К примеру, купить хорошую норковую шубу можно по цене от 50 тысяч рублей.









– Ваша продукция неизменно пользуется спросом. В чём ваше конкурентное преимущество?

– Спрос на кировские меха стабильно высокий вот уже 20 лет. Совокупность профессионализма мастеров, работающих на современном немецком оборудовании, и высококачественное сырьё, позволяют нам гордиться своей продукцией. Мы уверены в качестве наших шуб, поэтому даем гарантию 1 год на все изделия.





– Расскажите, какими условиями покупки вы, скажем так, завлекаете потребителя?

– Мы всегда идём навстречу нашим клиентам. У нас действует беспроцентная и без первого взноса рассрочка. Она предоставляется на срок 10,12 и 24 месяца, как только её одобрит банк. Кстати, связаться с банком, можно прямо на выставке, а наш продавец-консультант поможет в этом.





Выставка меховых изделий от Кировской Меховой Фабрики пройдет в Волгограде во Дворце культуры профсоюзов по адресу проспект Ленина, 4 с 26 января по 28 января, время работы ярмарки с 10-00 до 19-00

*Срок действия акции с 26 по 28 января 2018г. включительно



