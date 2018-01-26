|Экономика
|26.01.2018 12:05
Волгоградок ждет заманчивое ценовое предложение на шубы от Кировской меховой фабрики
Сегодня в Волгограде открылась выставка-продажа изделий Кировской меховой фабрики. Известный производитель представляет качественные шубы из норки, нутрии, мутона и лисицы по приемлемой цене. Будущих обладательниц меховых изделий ждет заманчивое предложение – скидка 30%* на весь ассортимент. Почему волгоградкам стоит заинтересоваться возможностью приобретения шубы именно у Кировской меховой фабрики – в интервью ИА «Высота 102».
– Проявлять индивидуальность в одежде все больше становится нормой. Чем ваша фабрика может удивить потребителя? Какие модели предлагаете?
– Нашим покупательницам мы предлагаем широкий ассортимент норковых шуб. От классической норковой шубы в роспуск до набирающей всё большую популярность модели «летучая мышь». Она – настоящая находка для автолюбительниц, поскольку длина в 70-80 см не препятствует вождению машины. В шубе такого фасона можно смело посещать торжественные мероприятия или просто выйти на прогулку.
Модель «рубашка» подойдёт девушке в джинсах ничуть не меньше, чем женщине в строгой юбке.
«Москвичка» – модель, приближенная к классической. Когда вы слышите слово шуба, возможно, именно она ассоциативно всплывает в вашей памяти.
Романтическим и элегантным натурам подойдет изысканная и утончённая модель – «Шанель».
И конечно, у нас имеется популярная «поперечка» (шуба, в которой меховые пластины располагаются не вертикально, а горизонтально. Прим. ред.). По нашему наблюдению шубам этого фасона покупательницы отдают наибольшее предпочтение.
– Среди ассортимента вашего предприятия изделия различных цветов. К примеру, графитовый – это чрезвычайно популярный цвет, а как достигается такой цвет шуб?
– Да, именно изделия из такого цвета является хитом продаж этого сезона. Из норки этого оттенка получаются шикарные шубы. Чтобы получить графитовый цвет, используют шкурки серо-голубой норки. На них наносится тонировка и получается безумно красивый оттенок.
– Ваше предприятие с выставками-продажами посетило многие города. В Волгограде вы будете всего несколько дней. Если кто-то не успеет к вам прийти, как можно в таком случае купить шубу?
– Конечно, мы ждем волгоградок на выставке, но приобрести понравившуюся модель можно и дистанционно, заказав ее в интернет-магазине по адресу meha-kirov.ru. После регистрации и выбора изделия на ваш телефон придет оповещение о заказе и промо-код на скидку 30%*.
Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят детали заказа. Если изделие есть в наличии – его сразу же отправят вам курьерской службой. Если шубки нет в наличии – мы сошьем её по вашим меркам.
Доставка и примерка у нас бесплатная и, что важно, оплата после примерки. Добавлю, мы рады, что услуга интернет-магазина привлекает наших покупателей.
– Все знают или, во всяком случае, подозревают, что качественная шуба не может стоить слишком дёшево. Что вы скрываете за такими большими скидками?
– Ничего не скрываем. Являясь производителем, мы сами шьём шубы из сырья, закупаемого у крупнейшего кировского зверохозяйства «Вятка», с которым имеем продолжительное сотрудничество на протяжении долгих лет. За счёт этого мы делаем доступную цену нашей продукции. К тому же, традиционно в конце сезона – крупные скидки. К примеру, купить хорошую норковую шубу можно по цене от 50 тысяч рублей.
– Ваша продукция неизменно пользуется спросом. В чём ваше конкурентное преимущество?
– Спрос на кировские меха стабильно высокий вот уже 20 лет. Совокупность профессионализма мастеров, работающих на современном немецком оборудовании, и высококачественное сырьё, позволяют нам гордиться своей продукцией. Мы уверены в качестве наших шуб, поэтому даем гарантию 1 год на все изделия.
– Расскажите, какими условиями покупки вы, скажем так, завлекаете потребителя?
– Мы всегда идём навстречу нашим клиентам. У нас действует беспроцентная и без первого взноса рассрочка. Она предоставляется на срок 10,12 и 24 месяца, как только её одобрит банк. Кстати, связаться с банком, можно прямо на выставке, а наш продавец-консультант поможет в этом.
Выставка меховых изделий от Кировской Меховой Фабрики пройдет в Волгограде во Дворце культуры профсоюзов по адресу проспект Ленина, 4 с 26 января по 28 января, время работы ярмарки с 10-00 до 19-00
*Срок действия акции с 26 по 28 января 2018г. включительно
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|26.01.2018 13:52 (Обновлено: 26.01.2018 13:53)
Сотрудники лечебного исправительного учреждения №15 Волгограда выявили факт демонстрации одним из осужденных татуировок с фашистской символикой. Как сообщили ИА «Высота 102» а пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, согласно экспертизе, основу татуировок на теле осужденного составляет свастика, на пальце, предплечье и плече, на левом колене - татуировки в виде «фашистского креста» и в виде «эполета с нацисткой свастикой». За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики постановлением Дзержинского районного суда города Волгограда осужденный оштрафован на 1000 рублей.
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|26.01.2018 13:50
В Волгограде четыре дома снесены по решению судов. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», привела инспекция госстройнадзора по Волгоградской области. Так, исчезли дома по ул. Быковской, 36 в Дзержинском районе, по ул. Таманской в Краснооктябрьском районе, по ул. Красноуфимоской,15 в Кировском районе, по ул. Крылова, 106 в Краснооктябрьском районе. При этом в отношении еще 19 строений решения судов о сносе вступили в законную силу. Еще шесть исков районных администраций о сносе домов, которые чиновники считают самовольными постройками, рассматриваются судьями. Напомним, несколько лет назад районные чиновники вдруг обнаружили, что на землях, предназначенных для индивидуального строительства, выросли многоквартирные двух- и трехэтажные дома....
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|26.01.2018 13:39
Историей взимания с юных участников городского конкурса поделок «Новогодний калейдоскоп» в Волжском завышенных взносов заинтересовалась прокуратура. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство провело проверку обстоятельств проведения конкурса, который организовало муниципальное учреждение - Дворец творчества детей и молодежи Волжского - в декабре минувшего года. В состязании на лучшую поделку приняли участие более 1000 человек. Сумма взносов за участие в конкурсе варьировалась от 80 до 320 рублей. При этом она не должна была превышать 80 рублей. В адрес директора учреждения было внесено представление об устранении нарушения. А взятые сверх установленного норматива деньги должны вернуться...
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|26.01.2018 13:10
Почти 300 килограммов металлоконструкций пытались украсть с причала в Кировском районе двое безработных. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, мужчин 36 и 32 лет сотрудники вневедомственной охраны задержали в тот момент, когда они грузили “добычу” в автоприцеп. Любители чужого металла признались в совершенном правонарушении и были переданы прибывшим на место полицейским. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ими ущерба, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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|26.01.2018 13:05
Специальная схема движения во время проведения матчей ЧМ-2018 будет действовать в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, для удобства и безопасности болельщиков будут организованы пешеходные зоны и парковки на ряде городских дорог, прилегающих к стадиону «Волгоград Арена». Также в рамках ранее утвержденного плана праздничных мероприятий традиционные пешеходные зоны будут действовать на улицах Чуйкова, Советской, набережной имени 62-й Армии. Предварительную проверку схема пройдет в дни тестовых матчей – 21 апреля и 2 мая, и в день проведения финала Кубка России по футболу. В ходе проведения этих игр будут отработаны все организационные вопросы, связанные с проведением мундиаля....
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|Общество
|26.01.2018 12:45
Управлением ФСБ России по Волгоградской области проводится набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в городах Москва, Голицыно, Калининград, Хабаровск, Курган, Анапа. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, поступить на обучение можно с 16 до 22 лет, причем кандидатами могут считаться как выпускники школ и колледжей, так и 11-классники. Главные требования - постоянная прописка в Волгоградской области, отличное физическое и психическое здоровье, спортивная подготовка. Продолжительность обучения: высшее – 5 лет, среднее – до 3 лет. В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание. Порядок проведения...
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|Расследования
|26.01.2018 12:26
За гибель упавшей в выгребную яму пожилой женщины-инвалида будет отвечать в суде депутат Степновского сельского совета. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину обвиняют в том, что он не сделал ограждение вокруг выгребной ямы, которую копали около его частного дома в поселке Вишневка Палласовского района. 9 октября минувшего года туда упала 67-летняя местная жительница – инвалид 1 группы по зрению. После падения в двухметровую яму она получила многочисленные травмы, от которых на следующий день умерла в больнице. Теперь 50-летнему народному избраннику грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение правил безопасности по неосторожности повлекшее смерть...
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|Общество
|26.01.2018 12:16
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым признано законным предписание управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в отношении ПАО КБ «Русский Южный банк». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, один из пунктов всех договоров гласил, что остаток и операции по счету считаются подтвержденными, если в течение десяти дней после выдачи вкладчику выписки из счета от него не поступят в банк письменные возражения об ошибочно совершенных операциях по счету. Таким образом, включение данных условий фактически ограничивало право вкладчиков банка на предъявление требований в течение срока, установленного законом. Согласно закона...
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|Происшествия
|26.01.2018 11:29
Житель Свердловской области, подозреваемый в разбойном нападении и торговле наркотиками, был пойман волгоградскими полицейскими. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД России по региону, находящегося в федеральном розыске 23-летнего молодого человека задержали на съемной квартире в Красноармейском районе. При обыске у него изъяли несколько свертков с приготовленным к продаже N-метилэфедроном. Теперь, взятому под стражу наркоторговцу, грозит до 20 лет тюрьмы.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|26.01.2018 11:22
Личные вещи, бытовые предметы и оружие экипажа бронекатера БК-31 представят на специальной экспозиции в музее "Россия. Моя история" в дни празднования юбилея победы в Сталинградской битве. Об этом ИА "Высота 102" рассказала директор военно-исторического музея "Наследие" Маргарита Миронова. Она сообщила, что выставка откроется уже в ближайшие дни и продлится около месяца. Сам бронекатер, доставленный к музею, пробудет там до 5 февраля, а затем вернется на судоремонтный завод. С катера уже сняли тент, чтобы жители и гости города-героя смогли вблизи увидеть этого участника Сталинградской битвы. Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги в ноябре прошлого года. Известно, что свой...
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|Расследования
|26.01.2018 11:10
Уголовное дело двоих жителей Волжского - отца и сына, обвиняемых в продаже контрафактной водки, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Мужчин обвиняют в том, что они под видом водки известной торговой марки перевозили купленную в Казахстане спиртосодержащую жидкость. В мае прошлого года их задержали, когда они везли в грузовике 1 200 бутылок алкоголя без акцизных марок. Стоимость изъятой партии составила более 160 тысяч рублей. Как заявили мужчины, они купили водку для собственного употребления. Теперь им грозит до 6 лет тюрьмы.
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|Общество
|26.01.2018 11:07
Проблеме спасения земли от овощеводов-варваров было посвящено первое в этом году заседание экологического совета при Волгоградской областной думе. И хотя на дворе только январь и до весенних работ еще далеко, главный вопрос - соблюдения природоохранного законодательства в сфере использования сельскохозяйственных земель для выращивания овощей – никогда не сходил с повестки дня экосовета. О том, какие страсти кипели на заседании – в материале ИА «Высота 102». Каждый метр овощных плантаций - помойка ...
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|Телеком
|26.01.2018 10:31
По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями с помощью приложения Speedtest от компании Ookla, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство - 25,04 Мбит/с. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора. «Мы с удовольствием признаем, что у «МегаФона» самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», – отметил исполнительный вице-президент Ookla Джейми Стивен. В исследовании по России были проанализировано данные более 7 500 000 тестов скорости через сети всех операторов...
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|Расследования
|26.01.2018 10:16
Вынесен приговор в отношении волжанина, «заминировавшего» станцию скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, в ноябре 2017 года волжанин, работавший здесь санитаром, находясь в отпуске в городе Ахтубинск Астраханской области, решил «пошутить» и позвонил с мобильного телефона на стационарный телефон станции скорой медицинской помощи Волжского, сообщив, что учреждение заминировано. После проверки станции правоохранителями выяснилось, что никаких взрывоопасных предметов там нет. "Шутника" быстро вычислили. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал полностью, уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке. Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся...
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|Происшествия
|26.01.2018 09:49
В Волгоградской области ищут водителя-участника смертельного ДТП в Суровикинском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Авария произошла на 28 километре автодороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский– Майоровский” накануне вечером. Неизвестный водитель сбил 57-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший позже умер в больнице. Сообщается, что мужчина шел по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. Сейчас полицейские ищут водителя-беглеца и сам автомобиль. Известно, что у машины есть характерные повреждения передней части. Всех очевидцев ДТП, а также тех, кто видел машины с подобными повреждениями просят сообщить об этом по телефону 02, или позвонить в дежурную часть ОМВД...
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