Суд в Волгограде обязал банк не ущемлять права вкладчиков

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым признано законным предписание управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в отношении ПАО КБ «Русский Южный банк». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, один из пунктов всех договоров гласил, что остаток и операции по счету считаются подтвержденными, если в течение десяти дней после выдачи вкладчику выписки из счета от него не поступят в банк письменные возражения об ошибочно совершенных операциях по счету. Таким образом, включение данных условий фактически ограничивало право вкладчиков банка на предъявление требований в течение срока, установленного законом. Согласно закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии – в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.



