В Волгограде четыре дома снесены по решению судов. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», привела инспекция госстройнадзора по Волгоградской области. Так, исчезли дома по ул. Быковской, 36 в Дзержинском районе, по ул. Таманской в Краснооктябрьском районе, по ул. Красноуфимоской,15 в Кировском районе, по ул. Крылова, 106 в Краснооктябрьском районе. При этом в отношении еще 19 строений решения судов о сносе вступили в законную силу. Еще шесть исков районных администраций о сносе домов, которые чиновники считают самовольными постройками, рассматриваются судьями. Напомним, несколько лет назад районные чиновники вдруг обнаружили, что на землях, предназначенных для индивидуального строительства, выросли многоквартирные двух- и трехэтажные дома....

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