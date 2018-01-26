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От Сталинграда - до Великой Победы
 26.01.2018 11:22

Вещи и оружие экипажа бронекатера БК-31 покажут волгоградцам в музее "Россия. Моя история"


Личные вещи, бытовые предметы и оружие экипажа бронекатера БК-31 представят на специальной экспозиции в музее "Россия. Моя история" в дни празднования юбилея победы в Сталинградской битве. Об этом ИА "Высота 102" рассказала директор военно-исторического музея "Наследие" Маргарита Миронова. Она сообщила, что выставка откроется уже в ближайшие дни и продлится около месяца. Сам бронекатер, доставленный к музею, пробудет там до 5 февраля, а затем вернется на судоремонтный завод. С катера уже сняли тент, чтобы жители и гости города-героя смогли вблизи увидеть этого участника Сталинградской битвы. Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги в ноябре прошлого года. Известно, что свой последний бой речники приняли 9 октября 1942 года. Они до последнего вели огонь по немецким позициям и пытались спасти бронекатер. Поисковики предполагают, что судно затонуло после прямого попадания бомбы в палубу. БК-31 и одиннадцать членов его героического экипажа пролежали на отмели рядом с островом Голодный почти 75 лет. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки речников, их вещи и оружие. После подъема бронекатер отправили на судоремонтный завод, где занялись его реставрацией. 
Напомним, что в декабре 2017 года на выездном совещании губернатор Андрей Бочаров сообщил, что обсуждается вопрос о превращении БК-31 в памятник. 

Фото Александра Осипова, Дмитрия Кабелькова, ИА "Высота 102"





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