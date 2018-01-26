|Общество
|26.01.2018 11:07
В Волгоградской области объявили войну варварам-овощеводам
Проблеме спасения земли от овощеводов-варваров было посвящено первое в этом году заседание экологического совета при Волгоградской областной думе. И хотя на дворе только январь и до весенних работ еще далеко, главный вопрос - соблюдения природоохранного законодательства в сфере использования сельскохозяйственных земель для выращивания овощей – никогда не сходил с повестки дня экосовета. О том, какие страсти кипели на заседании – в материале ИА «Высота 102».
Каждый метр овощных плантаций - помойка
Ирина Соловьева, вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета при Волгоградской областной думе напомнила, что члены совета неоднократно выезжали в Иловлинский и Городищенский районы области, где в хуторах Краснодонский, Авилов, Большая Ивановка такие речки, как Бердия, Тишанка, Сокарка пока еще живы. Напомним, информагентство сообщало о ситуации в материале «Реки и земля в Волгоградской области кричат «SOS». Рядом с речками раскинулись огромные овощные теплицы. И то, что увидели экологи, поражало воображение. Только у одной реки - Бердия - вблизи населенного пункта Большая Ивановка были организованы 147 теплиц, «благодаря» которым река обмелела, люди остались без воды. «На каждом метре территории этого, так называемого «хозяйства», напоминающего помойку, мы увидели годами складированную ботву, тонны мусора, бочки с селитрой и другими ядохимикатами», - напомнила Ирина Соловьева.
Вот в таких условиях выращиваются на землях сельхозназначения овощи, и эта ситуация продолжается не первый год. Выяснить, как попадают сюда бочки с химикатами и пестицидами в таких количествах, которыми кормят помидоры, огурцы и зелень, - не удалось. Но и сегодня, судя по выступлениям на экосовете ответственных чиновников, нет никакой гарантии в том, что отравленные овощи не будут выращивать точно таким же способом, в анитисанитарных условиях. «Именно поэтому мы проводим в январе заседание экосовета, чтобы все структуры сработали на опережение», - подчеркнула Соловьева.
Чиновники - о проделанной работе
Однако представители контролирующих органов - облкомприроды, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора и других бойко докладывали об успехах своих ведомств за прошедший год, и никто из них не заострил свое выступление именно на выращивании овощей в теплицах частными предпринимателями. И напрасно члены экосовета пытались выяснить, что же было сделано огромным чиновничьим аппаратом данных ведомств, чтобы заставить бизнесменов работать по закону и не наносить при этом вреда земле и воде. И, главное - заставить выращивать экологически чистые овощи, которыми всегда славился волгоградский край. Но почему до сих пор не решен вопрос с забором воды из обмелевших рек, и никто до сих пор не может запретить это? Изменен ли сегодня порядок выдачи документов о пользовании водными объектами и насколько соответствуют реальной ситуации объемы квот, выделяемых на забор воды? Почему в реках уже невозможно купаться ни детям, ни взрослым, а рыба погибла?
Ведь, как отметили члены экосовета, ни изъятие насосов, ни штрафы – по словам председателя комитета облкомприроды Виталия Сазонова они составляют от 1 до 2 тысяч рублей – не останавливают владельцев теплиц. И получается, что на земле, отданной им в аренду на десятилетия, они делают все, что хотят. Однако Виталий Сазонов ничего нового по теме не сказал: отчитывался о контрольных рейдах, вынесенных постановлениях, изъятых насосах.
О вере в торжество и справедливость
«Проблема родилась не вчера, уже 4 года занимаемся этим вопросом. Юрлицы постоянно меняются, это для них ширмочки ухода от налогов. Они занимаются извлечением сверхприбыли из людей, земли и воды. Все захламлено, все отравлено. У жителей закончилась вера в торжество и справедливость, а власть на месте не может решить вопрос, - как будто расписался в собственном бессилии глава Иловлинского района Александр Егоров. - На самом деле результатов нет. Все больше и больше таких предпринимателей уходят в тень. В 2017 году собственник земли, некто господин Селиванов вообще работал без образования юридического лица. 500 теплиц есть, и вроде их как будто нет. Пишем в правоохранительные органы, прокуратуру, не получаем ни копейки налогов. Многие китайцы и узбеки работают нелегально. Химикаты с непонятной маркировкой тоже непонятно откуда берутся. Каков механизм прохождения этих бочек? Я выяснял, но так и не выяснил. И получается, что всем все равно. Они набили карман, а где мы? Надо взаимодействовать получше», - резюмировал он.
Поддержал коллегу и глава администрации Иловлинского муниципального района Иван Гель. Он также заявил, что неоднократно просил прокуроров и другие контролирующие ведомства дать правовую оценку такой деятельности. «Вся эта переписка с 2014 года. Какие ответы получаем? Нарушений у господина Селиванова нет. А мы туда даже зайти не можем».
Врио замруководителя управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и республике Калмыкия Виталий Цепляев тоже заявил, что его сотрудники просто так зайти на овощные плантации не могут. «Нам нужны обращения. Мы работаем по закону». Но тут же перевел стрелки на глав района: «Органы местного самоуправления – первичный фактор земельного контроля».
Вот такая казуистика, вызвавшая явное недоумение у многих присутствующих.
Вопросы без ответов
Владимир Ефимов, председатель комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, который впервые присутствовал на таком собрании, не мог скрыть эмоций. Он признался, что крайне удивлен такой запоздалой реакцией структур, уполномоченных контролировать эти вопросы. И напомнил, что такая же ситуация была 4 года назад в соседнем Краснодарском крае. Но там решили вопрос оперативно: были выдворены за пределы России все нелегалы, которые также отравляли землю и реки. При этом штрафы за такую деятельность составляли до 25 млн рублей на хозяйство. «Почему у нас такие копеечные суммы? Это выходит за рамки. Мы сидим, обсуждаем, а, получается, что применить закон не можем. Но ведь законных механизмов предостаточно. Расскажите, сколько всего было проведено проверок на наличие незаконных скважин и какой была реакция на это? Как применяется 254-я статья закона за порчу земли? Когда Россельхознадзор проводил анализ продукции, которая выращивается в этих теплицах? Почему налоговики не видят никаких нарушений?». Но все его вопросы повисли в воздухе. Ефимов предложил сформировать межведомственную группу, отработать регламент проверок, досконально проанализировать ситуацию по присоединению энергосетей, водопользованию, провести экспертизу качества продукции. Он предложил также вынести эти вопросы на совет безопасности Волгоградской области, так как «терпеть этого нельзя».
Что же дальше?
«Нельзя уничтожать земли, нельзя уничтожать реки. Остроту и злободневность проблемы, - обратилась председатель экосовета Ирина Соловьева в очередной раз к присутствующим, - можно снять только благодаря тесному взаимодействию всех ответственных структур. Сегодня экосовет решил сработать на предупреждение, выработать единую позицию. Мы обязаны найти решение вопроса и спасти наши реки и земли. Мы должны защитить граждан от продукции, которую есть нельзя. Или предприниматели начнут работать в законном русле, или мы будем изыскивать меры, чтобы их деятельность прекратить. Но в любом случае эту тему мы не оставим».
По ее словам, ситуация доведена до руководства региона, поставлена задача кардинально изменить положение. «В Волгоградской области работает большое количество социально ответственных сельскохозяйственных предприятий, тепличных хозяйств, благодаря которым регион занимает лидирующие позиции в стране по производству овощей. Их продукция славится далеко за пределами нашей области. Вот так сегодня должны работать все без исключения предприниматели», - резюмировала Ирина Соловьева.
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